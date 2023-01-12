Enflasyon verileri açıklandı! Altın fiyatları oynadı! 12 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? Altın artacak mı, ne zaman alınmalı? Uzman isim açıkladı...

Amerika'daki resesyon endişe yaratırken gözler 2022 Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı.
ABD ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
ABD'de piyasaların merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 yükseldi.
FED FAİZ KARARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Ocak ayı FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 1 Şubat'ta dünya kamuoyu ile paylaşılacak.