Enflasyon verileri açıklandı! Altın fiyatları oynadı! 12 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? Altın artacak mı, ne zaman alınmalı? Uzman isim açıkladı...

DOLAR ALTINI ETKİLER Mİ?

Piyasalar ülkelerin ekonomik, siyasi ve jeopolitik başta olmak üzere birçok gelişmeden etkilenebilmektedirler. Bilindiği üzere altın dolar ile ters korelasyondadır. Yani normal piyasa şartlarında dolar düştüğünde altın yükselir, dolar yükseldiğinde ise altın fiyatı düşer. Petrol fiyatlarını tüm yatırım araçlarını etkiler.