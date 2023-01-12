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    • Ekonomi
    • 12.01.2023 20:07
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    • 12.01.2023 20:07
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    Enflasyon verileri açıklandı! Altın fiyatları oynadı! 12 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? Altın artacak mı, ne zaman alınmalı? Uzman isim açıkladı...

    FED faiz kararının açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Bu nedenle yatırımcılar arama motorlarına yöneldi. Uzman isimler ise altın almak için en uygun tarihleri yorumladı. İşte 12 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    Enflasyon verileri açıklandı! Altın fiyatları oynadı!

    Amerika'daki resesyon endişe yaratırken gözler 2022 Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı.

    ABD ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    ABD'de piyasaların merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 yükseldi.

    FED FAİZ KARARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

    ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu. Ocak ayı FED toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 1 Şubat'ta dünya kamuoyu ile paylaşılacak.

        12 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.155,55 TL



        SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

        1.141,93 TL




        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.890,32

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        1.827,01

            CUMHURİYET ALTINI FİYATI

            7.308,35

            YARIM ALTIN FİYATI

            3.642,60


            ZİYNET ALTINI FİYATI

            7.308,04

            ATA ALTIN FİYATI

            7.665,58

            14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            637,11



            22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

            1.049,55

                İSLAM MEMİŞ ALTIN YOURUMU

                Altın hakkında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

                "Özellikle altın borcu olanlar kısa vadedeki geri çekilmeleri fırsata çevirebilir. Elinde altın olanlar da acele etmeyin, yeni rekorlar göreceğiz. Yaz aylarında 1300'lü rakamları rahatlıkla telafuz edebiliriz. Gümüş yatırımcısı da satış için acele etmemeli."

                "Eline yeni TL geçmiş olanlar var, altın almayanlar var, bunlara diyoruz ki birkaç hafta bekleyin ancak elinde altın olana da satış için acele etmeyin diyorum."

                GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

                Gram altında orta ve uzun vadede 1300-1400'lü rakamların konuşulabileceğini belirten Memiş şunları söyledi:

                "Özellikle hem resesyon, speakülasyon, jeopolitik dişler tarafından beklentimiz oldukça yüksek. Bu da ons altın yıl içerisinde iki bin dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirebilir. Gram tarafı pozitif yönde etkilenebilir ve gram altın TL fiyatında orta ve uzun vadede 1300'lü, 1400'lü rakamları konuşabiliriz."

                DOLAR ALTINI ETKİLER Mİ?

                Piyasalar ülkelerin ekonomik, siyasi ve jeopolitik başta olmak üzere birçok gelişmeden etkilenebilmektedirler. Bilindiği üzere altın dolar ile ters korelasyondadır. Yani normal piyasa şartlarında dolar düştüğünde altın yükselir, dolar yükseldiğinde ise altın fiyatı düşer. Petrol fiyatlarını tüm yatırım araçlarını etkiler.

                    Ateş Kuşları
                    Haberler Ekonomi Enflasyon verileri açıklandı! Altın fiyatları oynadı! 12 Ocak 2023 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? Altın artacak mı, ne zaman alınmalı? Uzman isim açıkladı...
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