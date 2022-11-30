Rekor seviyeye ulaşacak! GÜMÜŞ alımında İslam Memiş'ten ALTIN tavsiyeler! Buna para yatıranlar 2023'ün en çok kazananı olacak...
İslam Memiş altın ve gümüşün geleceği hakkında bilgiler verdi. İşte 2023 yılında en iyi yatırımları yapmanızı sağlyacak o tavsiyeler...
ALTIN FİYATLARI YATIRIM TAVSİYESİ
Borsada ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları'nda alım-satım arasındaki farkların düşük olması, düşük komisyonla alınıp satılabilmesi, stopaj verginin alınmayacak olmasını bankacılık uygulaması karşısında avantaj olduğunu düşünüyorum. Özellikle son iki yıldır bankaların makas aralığını ve komisyonlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu sertifika alternatif olarak ön plana çıkıyor. Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunuldu. Altına dayalı Darphane Sertifikaları'nı soru-cevap şeklinde şöyle tanıyabiliriz:
"YÜKSELİŞ YENİ BAŞLADI"
"Altın piyasalarını değerlendiren Memiş şu sözleri kullandı: "Önümüzdeki birkaç ay biraz daha zorlu geçebilir o yüzden temkinli olmakta fayda var. Sekiz aydır baskılanan altın gibi gümüş gibi değerili metaller manüpile edildi. Altın zincirlerini kırdı. Yükseliş aslında daha yeni başladı.Tabii ki zaman zaman kar satışları olacaktır. Şu anda altının ons fiyatı 1770 dolar. 1700 direnç seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1815 seviyesi var. "
ALTINDA ZİRVE GÖRÜLECEK
Çok yakın bir zamanda 1800 dolarları artık telaffuz etmeye başlarız."YUKARI YÖNLÜ DEVAM EDECEK"Gram altın TL fiyatı şu anda bin 68 lira seviyesinde ama yukarıda bin 90 lira seviyesi var. Sonra bin 100'lü rakamları artık yavaş yavaş konuşmaya başlarız. Hem fiziki tarafta hem de merkez bankaları tarafında altın talebi halen devam ediyor. Özellikle merkez bankaların biraz daha durgunluk yaşadığı dönemlerde Euro/Dolar paritesi Sterlin/Dolar paritesi altın ve gümüş gibi emtialarda da tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini görebiliriz." Kaynak: İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi; Daha gerçek yükselişler başlamadı.
ALTIN VE PARA PİYASLAARI UZMANI İSLAM MEMİŞ'TEN 'GRAM ALTIN' YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacak. Memiş, kısa vadeli satışlardan uzak durulmasının altını çizerken uzun vadede 1400 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edebileceği yönünde uyarılar yaptı. Yatırımcıların elindeki altını bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yeni zirvelere henüz ulaşılmadığını belirtiyor.