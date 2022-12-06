2023'te altın fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş'ten son dakika ALTIN yorumu! "Gram altında 1.100'lü rakamlar...

Altın fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Agresif yükselişler ne anlama geliyor? Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara çevrildi. Son gelişmeler ışığında analistler ve uzmanlar, fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı. Bu yorumlar, altın fiyatlarında yaşanan son değişimler nedeniyle yatırımcısı tarafından heyecanla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. Peki, Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte merak edilenler!