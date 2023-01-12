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    • Ekonomi
    • 12.01.2023 16:59
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    • 12.01.2023 16:59
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    ABD'de yıllık enflasyon açıklandı! Mayıs 2020'den bu yana bir ilk

    Son dakika haberine göre ABD'de Aralık 2022 döneminde tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Aylık bazda ise enflasyonda yüzde 0,1'lik bir gerileme yaşandı.

    ABD’de yıllık enflasyon açıklandı

    ABD'de tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Aylık olarak ise yüzde 0,1'lik gerileme yaşandı.

    Aralık'ta kaydedilen negatif aylık enflasyon, Mayıs 2020'den bu yana görülen ilk negatif aylık enflasyon oldu.

    Aylık negatif enflasyonda düşük enerji maliyetlerinin etkisi hissedildi.

    Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık artışın yüzde 6,5 olması yönündeydi. Aylık olarak ise fiyatlarda yüzde 0,1'lik düşüş bekleniyordu.

    Çekirdek göstergelerin de piyasa beklentilerine paralel geldiği görüldü. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Aralık'ta aylık olarak yüzde 0,3 arttı. Yıllık olarak ise artış yüzde 5,7 oldu.

    ABD'de tüketici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti.

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    Haberler Ekonomi ABD'de yıllık enflasyon açıklandı! Mayıs 2020'den bu yana bir ilk
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