Enerjideki tarihi yatırımlar meyvelerini veriyor! Türkiye en ucuz gazda üçüncülüğe yerleşti

İTHALAT AZALDI

Doğalgaz ithalat miktarı, 2022 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 3 milyar 238 milyon metreküp oldu. Ayrıca, bu dönemde boru gazının ithalattaki payı yüzde 74 olurken, LNG'nin payı ise yüzde 26 oldu.

ÜRETİM 34 MİLYON METREKÜPE YÜKSELDİ

Türkiye'de üretilen doğalgaz miktarı da ekim ayında 34 milyon metreküpe yükseldi. Üretim gazının yüzde 98'i yine Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli'ndeki sahalardan çıkarıldı.