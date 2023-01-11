Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    300 bin işçiye kadro geliyor! Bakan Bilgin: Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz

    Bakan Bilgin, EYT’nin ardından yeni gündemlerini geçici işçilerin kadrolu haline gelmesi olarak açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    300 bin işçiye kadro geliyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz" dedi. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, geçici işçilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz."



    SIRA MECLİS SÜRECİNDE
    Bakan Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin teknik çalışmaların da tamamlandığını söyledi. Başkan Tayyip Erdoğan da önceki günkü kabine sonrası yaptığı açıklamada, EYT'nin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.



    KURALLARA UYAN % 10 AZ ÖDEYECEK
    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) çalışmasına göre, trafik sigortasında mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları getiriliyor. Mevcut uygulamada yeni otomobil alan kişi sisteme 4'üncü basamaktan giriyor. Kaza yapmadığı veya hasar üretmediği her yıl yukarıya doğru tırmanıyor. Eğer 4 yıl kaza yapmaz ise 7'inci basamağa geliyor ve bu vatandaşların sigorta primi yüzde 40 daha ucuz oluyor. Tersi olursa yani kaza yapılırsa 4'ten 3, 2 ve 1'inci basamaklara gidiliyor. Tabii ki bu sürücülerin primi biraz yüksek. Ancak hasar oranının yükselmesi sadece bu sürücülerin değil diğer vatandaşların da fazla prim ödemesini sağlıyor. 8'inci basamakta ise kurallara uyan kaza yapmayanlar yer alacak. Bu sürücülerin ödeyeceği prim yüzde 50 daha az olacak. Şimdiye kadar 7'inci basamakta olan iyi sürücüler yüzde 40 daha az prim ödüyordu. Yani iyi sürücü 10 puan daha kazançlı olacak. Yani kaza yapmayanlar için trafik sigortası pirimi yüzde 10 daha düşecek.



        'BİR KUTU BİLE GELMEDİ'
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahte ilaç iddialarıyla ilgili soruşturmanın 2019'da bittiğini söyleyerek, "Ülkemize Bangladeş'ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi de kullanılması da söz konusu olmamıştır" dedi. Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Koca, şunları kaydetti: "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi uluslararası bir otorite var. Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi bazı ülkelerde, ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye'ye girişi yapılmak isteniyor. Bu ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur." Betül USTA



        İSTİHDAM REKORU 31.6 MİLYON
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Ekim'de yüzde 10.2 olan işsizlik oranı, Kasım'da da değişmezken, istihdamda rekor kırıldı. İstihdam edilenlerin sayısı Ekim'e göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 binle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı yılın 11 ayında 1.6 milyon kişi arttı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54.1'le, istihdam oranı ise yüzde 48.6 ile tarihi zirveyi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkânları sağlamaktır" dedi.

        SGK PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
        SGK Başkanlığı'nın Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlüklerindeki memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlükleri ile bunların taşra teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmeyecek şekilde fazla çalışma ücreti ödenecek. Burada, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınacak. Karar, 1 Ocak- 30 Haziran arasında uygulanacak.

        DEV PAKET BUGÜN AÇIKLANIYOR
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve KOBİ'lere yönelik 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) paketini bugün açıklayacak. KGF paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün de işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

        'YANLIŞI OLANA GEREĞİNİ YAPARIZ'
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Evim Projesi'nde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar" diye konuştu. 'Fiyat sabitleme ya da indirime gitme' çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini belirten Nebati, perakende sektörünün destek verdiğini kaydetti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        B planı Vinicius
        Haberler Ekonomi 300 bin işçiye kadro geliyor! Bakan Bilgin: Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz
            SON DAKİKA