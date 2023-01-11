300 bin işçiye kadro geliyor! Bakan Bilgin: Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz





İSTİHDAM REKORU 31.6 MİLYON

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Ekim'de yüzde 10.2 olan işsizlik oranı, Kasım'da da değişmezken, istihdamda rekor kırıldı. İstihdam edilenlerin sayısı Ekim'e göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 binle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı yılın 11 ayında 1.6 milyon kişi arttı. İşgücüne katılım oranı yüzde 54.1'le, istihdam oranı ise yüzde 48.6 ile tarihi zirveyi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkânları sağlamaktır" dedi.



SGK PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

SGK Başkanlığı'nın Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlüklerindeki memurlara fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emeklilik Hizmetleri ve Sigorta Primleri genel müdürlükleri ile bunların taşra teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmeyecek şekilde fazla çalışma ücreti ödenecek. Burada, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınacak. Karar, 1 Ocak- 30 Haziran arasında uygulanacak.



DEV PAKET BUGÜN AÇIKLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve KOBİ'lere yönelik 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) paketini bugün açıklayacak. KGF paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün de işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.



'YANLIŞI OLANA GEREĞİNİ YAPARIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Evim Projesi'nde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar" diye konuştu. 'Fiyat sabitleme ya da indirime gitme' çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini belirten Nebati, perakende sektörünün destek verdiğini kaydetti.

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