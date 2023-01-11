300 bin işçiye kadro geliyor! Bakan Bilgin: Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz" dedi. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, geçici işçilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclis'e intikal ettireceğiz."
SIRA MECLİS SÜRECİNDE
Bakan Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin teknik çalışmaların da tamamlandığını söyledi. Başkan Tayyip Erdoğan da önceki günkü kabine sonrası yaptığı açıklamada, EYT'nin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.
KURALLARA UYAN % 10 AZ ÖDEYECEK
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) çalışmasına göre, trafik sigortasında mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları getiriliyor. Mevcut uygulamada yeni otomobil alan kişi sisteme 4'üncü basamaktan giriyor. Kaza yapmadığı veya hasar üretmediği her yıl yukarıya doğru tırmanıyor. Eğer 4 yıl kaza yapmaz ise 7'inci basamağa geliyor ve bu vatandaşların sigorta primi yüzde 40 daha ucuz oluyor. Tersi olursa yani kaza yapılırsa 4'ten 3, 2 ve 1'inci basamaklara gidiliyor. Tabii ki bu sürücülerin primi biraz yüksek. Ancak hasar oranının yükselmesi sadece bu sürücülerin değil diğer vatandaşların da fazla prim ödemesini sağlıyor. 8'inci basamakta ise kurallara uyan kaza yapmayanlar yer alacak. Bu sürücülerin ödeyeceği prim yüzde 50 daha az olacak. Şimdiye kadar 7'inci basamakta olan iyi sürücüler yüzde 40 daha az prim ödüyordu. Yani iyi sürücü 10 puan daha kazançlı olacak. Yani kaza yapmayanlar için trafik sigortası pirimi yüzde 10 daha düşecek.