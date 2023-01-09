Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.01.2023 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2023 13:45
    ABONE OL

    Gerçek dışı iddialara THY'den cevap! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Eşimin yeğeni bile elendi

    Türk Hava Yolları kabin memuru alımına ilişkin dolaşan gerçek dışı iddialara ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, açıklamalarda bulundu. "Benim kitabımı okuyun', 'benim seminerime girin' ya da 'şunu yaparsanız işiniz garanti' gibi tavsiye verenlere kulak asılmaması gerektiğini belirten Bolat, "Eşimin yeğeni İngilizce'den elendi." diyerek kabin memuru alımında torpil gibi gerçek dışı söylemleri reddetti.

    AJANSLAR
    Gerçek dışı iddialara THY’den cevap!

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kabin memuru alım süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sizlerin azminizi suistimal edenlere fırsat vermeyin. Arkadaşlar, benim eşimin yeğeni elendi İngilizceden. Buradan kıstas alabilirsiniz" dedi.

    BEN BİLE ŞAŞIRDIM
    THY kabin memuru alım süreçlerini denetleyen Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    "Değerli arkadaşlar, özellikle kabin süreçlerimize giren aday arkadaşlar, bu notlarım size" başlıklı bir paylaşım yapan Bolat, şunları kaydetti:
    Öncelikle, 'benim kitabımı okuyun', 'benim seminerime girin' ya da 'şunu yaparsanız işiniz garanti' vs yolu ile sizlerin azminizi suistimal edenlere fırsat vermeyin. Arkadaşlar, benim eşimin yeğeni elendi İngilizceden. Buradan kıstas alabilirsiniz. O kadar çok söylentiler ortada dolaşıyor ki, ben bile şaşırdım.

    Hele bir tane aday 165 cm olduğunu ama boy kilo değerlendirmesinde, özellikle 159 cm çıkarmak için çenesine bastırıldığını iddia etti. Bir dostumu da araya sokarak devreye girmemi rica ettiler. Ben de girdim. Bu hanım kızı şirkete davet ettik. Başhekimiz Deniz Bey de bize çelik inşaat metresi getirdi. Ayakkabılar çıkarıldı, aday dimdik duvara dayandırıldı ve bir kitabı tam duvara hizalayarak kafasının üzerine tam sıfıra indirdik.

        Ve kalem ile kitabın ucunu duvara işaretledik. Deniz aşağıda metrenin ucunu tuttu ve ölçtük. Kaç çıktı dersiniz? 159 cm. 'Bak bu senin boy ölçün' dedim. Okur musun, kaç cm. Bu seferde kızımız ama 1 cm ile elenir mi dedi. Evet, eledik.

        KURALLAR BAŞTAN BELLİ
        Yaptığı denetimlerin ardından izlenimlerini anlatan Bolat, "Başka neler var, neler. Kimi ergenlikte antidepresan kullanmış, e-nabıza isyan ediyor. Kimi bel fıtığını gizlemeye çalışıyor. Tüm bu kısıtlar ilanlarımızda açıkça yazıyor arkadaşlar. Yani kurallar baştan belli.

        Sağlıkları konusunda çok iddialı olarak itiraz eden 5-10 kişiyi yeni tahlilileriyle beraber bir kez daha tıbbi değerlendirmeye yolladım. Ama bugüne kadar olumluya dönen olmadı.

            BASKIN YAPTIK
            Son olarak eğitime alınan adayları hem göreyim hem de eğitmenlerimize kolay gelsin demek istedim. Geçen Cuma kimseye haber vermeden yanıma kabin başkanımız Özlem Öncel'i de alarak eğitim binasına resmen 'baskın yaptık', ya da 'teftiş ettik' diyelim. 6 sınıfta yaklaşık 150 kadar adayı tek tek tanımaya çalıştım.

            Hepsi en az lisans mezunu. Havacılık bitirenler de var, İngilizce öğretmen olanlar da. Çince, Almanca ve Fransızca bitirenler de var, iktisat veya işletme bitirenler de. TGS'de çalışanlardan ve uçan şeflerden girenler de olmuş. Hepsi adına çok sevindim.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Ekonomi Gerçek dışı iddialara THY'den cevap! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Eşimin yeğeni bile elendi
                SON DAKİKA