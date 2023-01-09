Gerçek dışı iddialara THY'den cevap! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Eşimin yeğeni bile elendi

"Değerli arkadaşlar, özellikle kabin süreçlerimize giren aday arkadaşlar, bu notlarım size" başlıklı bir paylaşım yapan Bolat, şunları kaydetti:

Öncelikle, 'benim kitabımı okuyun', 'benim seminerime girin' ya da 'şunu yaparsanız işiniz garanti' vs yolu ile sizlerin azminizi suistimal edenlere fırsat vermeyin. Arkadaşlar, benim eşimin yeğeni elendi İngilizceden. Buradan kıstas alabilirsiniz. O kadar çok söylentiler ortada dolaşıyor ki, ben bile şaşırdım.