Gerçek dışı iddialara THY'den cevap! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: Eşimin yeğeni bile elendi

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kabin memuru alım süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sizlerin azminizi suistimal edenlere fırsat vermeyin. Arkadaşlar, benim eşimin yeğeni elendi İngilizceden. Buradan kıstas alabilirsiniz" dedi.
BEN BİLE ŞAŞIRDIM
THY kabin memuru alım süreçlerini denetleyen Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"Değerli arkadaşlar, özellikle kabin süreçlerimize giren aday arkadaşlar, bu notlarım size" başlıklı bir paylaşım yapan Bolat, şunları kaydetti:
Öncelikle, 'benim kitabımı okuyun', 'benim seminerime girin' ya da 'şunu yaparsanız işiniz garanti' vs yolu ile sizlerin azminizi suistimal edenlere fırsat vermeyin. Arkadaşlar, benim eşimin yeğeni elendi İngilizceden. Buradan kıstas alabilirsiniz. O kadar çok söylentiler ortada dolaşıyor ki, ben bile şaşırdım.
Hele bir tane aday 165 cm olduğunu ama boy kilo değerlendirmesinde, özellikle 159 cm çıkarmak için çenesine bastırıldığını iddia etti. Bir dostumu da araya sokarak devreye girmemi rica ettiler. Ben de girdim. Bu hanım kızı şirkete davet ettik. Başhekimiz Deniz Bey de bize çelik inşaat metresi getirdi. Ayakkabılar çıkarıldı, aday dimdik duvara dayandırıldı ve bir kitabı tam duvara hizalayarak kafasının üzerine tam sıfıra indirdik.