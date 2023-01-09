ESNAFA KOBİ’YE DESTEK, EYT’LİLERE KOLAY TAZMİNAT! KGF paketi ile 250 milyar TL finansman yolu açılıyor! Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'de

Esnafın ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak paket ile işverenlere emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem tazminatı için de destek verilecek. 250 milyar liralık finansman yolunu açan pakette, başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak.
BU AY BAŞLIYOR
14 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıklayacağı paketin bu ay içerisinde devreye girmesi bekleniyor. Bakan Nebati, paket ile ilgili "14 başlıkta bir KGF paketimizi ayrıntılarıyla paylaşacağız, hazırlıklarımızı bitirdik" demişti.