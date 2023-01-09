ESNAFA KOBİ’YE DESTEK, EYT’LİLERE KOLAY TAZMİNAT! KGF paketi ile 250 milyar TL finansman yolu açılıyor! Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'de

TAZMİNAT İÇİN DESTEK

Bu paket ile KOBİ'ler başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelere 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturduklarını vurgulayan Nebati, "Özel kesimin, emekli olacakların kıdem tazminatlarının ödenmesinde finansmanını sağlamak için destek vereceğiz" demişti.