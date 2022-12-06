Piyasa değeri tavan yaptı: THY, Almanya’nın havayolu şirketi Lufthansa’yı geride bıraktı

Son açıklanan finansal sonuçlara göre THY'nin 3 çeyrekteki net dönem karı ise 1,5 milyar dolar oldu.

İFLAS ETME NOKTASINA GELMİŞTİ

Kovid-19 salgını, küresel havacılık sektörünü büyük bir krize girmesine sebep olurken, Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa Grubu, söz konusu salgın nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.