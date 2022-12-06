Piyasa değeri tavan yaptı: THY, Almanya’nın havayolu şirketi Lufthansa’yı geride bıraktı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY'nin piyasa değeri, Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa'nın piyasa değerinin üstüne çıktı.
REKOR ÜZERİNE REKOR KIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören THY'nin piyasa değeri, dün hisse senedi fiyatının yüzde 8 artarak 138,60 liraya çıkmasıyla 191,3 milyar TL'ye ulaştı.
Şirketin 31 Aralık 2021'de 20,02 TL olan hisse fiyatı, yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kırarak yüzde 592,3 arttı.
Böylece cari kurla (19,56 lira) 9,78 milyar avroya ulaşan THY'nin toplam piyasa değeri, Alman bayrak taşıyıcı hava yolu Lufthansa'nın 9,28 milyar avro olan piyasa değerini geride bıraktı.