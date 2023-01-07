Son dakika: Vergi denetiminde rekor kırıldı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşıldığını duyurdu.

Nebati'nin açıklamlarından önemli bölümler şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, bir asrı aşan kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı bir şekilde devam ediyor.