EYT'liye yıpranma formülü! Prim günü ne kadar artacak? Başlangıç geriye çekilir mi? Mesleki kod...
Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesinde düğümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması beklenen EYT'de, kritik detaylar milyonlara emeklilik kapısı açıyor. Fiilen yapılan işin uygun meslek kodu ile bildirimi zorunlu ve yıpratıcı işte çalışana erken emeklilik yolu açık... Peki başlangıç geriye çekilir mi? Prim günü ne kadar artacak? İşte detaylar...
Merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde düğümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözdü.
EYT MECLİS'E SUNULACAK
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin yasa teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 2 milyon 250 bin kişiye emekli aylığı bağlanacak. Prim ve süre açısından eksiği olanlar da tamamlayarak sisteme dahil olacak. Başvuru öncesi, hatalı işe giriş tarihi, primlerin düzeltilmesi, eksik günlerin tamamlanması, yanlış meslek kodların kontrol edilmesi önem taşıyor.
Çalışılan yıllar, çalışma süreleri emekli aylığı üzerinde etkili olacak. Kırkın üzerinde iş kolunda geçerli olan yıpranma payı (fiili hizmet süresi zammı), her bir çalışan için özel olarak oluşturulan meslek kodları da erken emeklilik kapısı açıyor. Yıpranma hakkı olan bir meslek sınıflandırmasındaki meslek kodunun doğru girilmesi gerekiyor. Yasa gereği tehlikeli ve ağır işte çalışanlara yıpranma hakkı veriliyor. Ağır bir meslekte çalışanların yıpranma payı ile erken emeklilikleri mümkün olabiliyor. EYT konusunda merak edilen bazı kritik soruların yanıtları şöyle:
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ SİGORTA GİRİŞİNİ ÖNE ÇEKME, EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRMADA BİR ETKİSİ OLUR MU?
Yıpranma payı fiili hizmetten sayılıyor. Bu kapsamda olan mesleklerde her yıla 90 gün ek fiili hizmet artışı eklenmesi durumunda bir yıl çalışan 15 ay çalışmış kabul ediliyor. Normalde emeklilikte esas olan 360 gün sayısına fiili hizmet artışıyla birlikte her yıl 60-180 gün arasında farklı oranlarda prim sayısı ekleniyor. Yıpranma hakkından 45'e yakın iş kolu faydalanabiliyor. Yıpranmaya tabi çalışması olup işe girişi geri çekilebilecek olan kişiler EYT kapsamına girebilir.
Örneğin, basın sektöründe 212'li olarak 2000 öncesi çalışması olan bir kişi 8 Eylül tarihini bir ayla kaçırıyor. Bu durumda 2000 yılı öncesinde fiili hizmet zammıyla çalıştıysa yıpranma süresi başlangıcı geriye çekilebilir. Yaklaşık 1 ay geriye çekeceği için EYT'den yararlanabilir.