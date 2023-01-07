Emekliye maaş hesabı! Yeni taban aylık ve zam formülü nasıl uygulanacak? Enflasyon farkı yansıyacak mı?
Emeklilerin zam oranları belli oldu, 5 bin 500 lira taban aylık müjdesi de geldi. Artışlar ek ödemeleri de yükseltecek. Peki yeni aylıklar nasıl hesaplanacak? Dul ve yetimlere zamlar nasıl yansıyacak? İşte detayları...
07.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 07.01.2023 06:53
Ocak, tüm emekliler için zam ayı. Zam oranı mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a çıkartılıyor.
Ancak bu artışların nasıl uygulanacağı, dul ve yetimlere nasıl yansıyacağı konusunda pek çok soru var. Bu soruların yanıtları şöyle: