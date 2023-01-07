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Emekliye maaş hesabı! Yeni taban aylık ve zam formülü nasıl uygulanacak? Enflasyon farkı yansıyacak mı?

Emeklilerin zam oranları belli oldu, 5 bin 500 lira taban aylık müjdesi de geldi. Artışlar ek ödemeleri de yükseltecek. Peki yeni aylıklar nasıl hesaplanacak? Dul ve yetimlere zamlar nasıl yansıyacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
07.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 07.01.2023 06:53
Emekliye maaş hesabıYeni taban aylık ve zam formülü nasıl uygulanacak? Ek ödemeler de artacak mı? Ek zam enflasyon farkına yansıyacak mı?

Ocak, tüm emekliler için zam ayı. Zam oranı mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a çıkartılıyor.

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Emekliye maaş hesabıYeni taban aylık ve zam formülü nasıl uygulanacak? Ek ödemeler de artacak mı? Ek zam enflasyon farkına yansıyacak mı?

Taban aylık ödemesi de yasal düzenlemeyle 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltiliyor.

Emekliye maaş hesabıYeni taban aylık ve zam formülü nasıl uygulanacak? Ek ödemeler de artacak mı? Ek zam enflasyon farkına yansıyacak mı?

Ancak bu artışların nasıl uygulanacağı, dul ve yetimlere nasıl yansıyacağı konusunda pek çok soru var. Bu soruların yanıtları şöyle:

Emekliye maaş hesabıYeni taban aylık ve zam formülü nasıl uygulanacak? Ek ödemeler de artacak mı? Ek zam enflasyon farkına yansıyacak mı?

Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak?
Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak. Bu oran, tüm emeklilerde yüzde 30 olacak.

Emekliye maaş hesabıYeni taban aylık ve zam formülü nasıl uygulanacak? Ek ödemeler de artacak mı? Ek zam enflasyon farkına yansıyacak mı?

Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek.

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