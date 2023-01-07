Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan üreticiye 3’lü müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal KOBİ Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi'nin uygulamaya geçirileceğinin müjdesini verdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Başkan Erdoğan, çiftçileri güçlendirmeye yönelik müjdeleri şöyle açıkladı:
KİŞİ BAŞI 250 BİN TL
■ İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz, hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecek. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacak.
■ İkinci müjdemiz Tarımsal KOBİ Kredisi... Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4.75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecek. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma-dondurma gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecek.
■ Üçüncü başlığımız ise Tarım Borç Transferi Kredisi. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9.75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz.
LİMİT MESAJI
■ Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitleri halihazırda 500 bin lira. Biz gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bunun için buradan Ziraat Bankası Genel Müdürümüze genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum. Alpaslan Bey, anlaştık değil mi? Bir yanlışlık olmasın.
ÇAKAR: KREDİLERİ İKİ KAT ARTIRDIK
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Amacımız çiftçilerimize doğru alanlarda, doğru miktarda ve en uygun koşullarla destek vermek, tarımsal üretimde verimliliğin, kârlılığın, sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin artırılmasına hizmet etmek" dedi. Çakar, 2022'de tarım kredilerini, 2021'in 2 katından daha fazla büyüterek 109 milyar TL'den 232 milyar TL'ye çıkardıklarını, kredi kullandırdıkları çiftçi sayısını 1 milyon kişiye yükselttiklerini ifade etti.
- Ekonomi
- 07.01.2023 Gazete
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan üreticiye 3’lü müjde
Başkan Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda müjde verdi. Düşük maliyetli finansman imkanı sunan Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal KOBİ Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi’ni duyurdu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal KOBİ Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi'nin uygulamaya geçirileceğinin müjdesini verdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Başkan Erdoğan, çiftçileri güçlendirmeye yönelik müjdeleri şöyle açıkladı: