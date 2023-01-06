Hafta sonu yetişti ŞOK aktüel ürünler kataloğu döktürdü! Zeytinyağı 79,95 TL! ŞOK 6-10 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ! Fiyatı sabitlenen ürünler...

6- 10 Ocak 2023 ŞOK aktüel aktüel ürünler kataloğu yayımda! Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden ŞOK, bu hafta sonu için indirimlerini güncelledi. Yeni ŞOK aktüel ürün katalog listesi yayımlandı. Peki bu hafta sonu ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK aktüel indirim fırsatları...