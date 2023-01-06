Hafta sonu yetişti ŞOK aktüel ürünler kataloğu döktürdü! Zeytinyağı 79,95 TL! ŞOK 6-10 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ! Fiyatı sabitlenen ürünler...
Hafta sonu geldi ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde 1000 üründe fiyatlar sabitlendi. Fiyatı sabitlenen ürünlere ek yeni indirimler de başladı. Peki bu hafta sonu ŞOK'ta neler var? İşte güncel aktüel ürünler kataloğu...
06.01.2023 21:44 - Son Güncelleme: 06.01.2023 21:44
6- 10 Ocak 2023 ŞOK aktüel aktüel ürünler kataloğu yayımda! Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden ŞOK, bu hafta sonu için indirimlerini güncelledi. Yeni ŞOK aktüel ürün katalog listesi yayımlandı. Peki bu hafta sonu ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK aktüel indirim fırsatları...