Borsa İstanbul'da endeks günü düşüşle kapattı | 5 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi

Bankacılık endeksi yüzde 9,20 ve holding endeksi yüzde 7,34 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,52 ile inşaat oldu.

Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi iki kez devreye girdi.