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    • Ekonomi
    • 05.01.2023 18:26
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    • 05.01.2023 18:34
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    Borsa İstanbul'da endeks günü düşüşle kapattı | 5 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi

    Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 7,37 değer kaybıyla kapatarak 5.116,41 puana geriledi. Bu düşüş 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüş oldu.

    Borsa endeksi günü düşüşle kapattı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 7,37 değer kaybıyla günü 5.116,41 puandan tamamlayarak 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

    Borsa endeksi günü düşüşle kapattı

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 407,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 123,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 9,20 ve holding endeksi yüzde 7,34 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,52 ile inşaat oldu.

    Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sistemi iki kez devreye girdi.

    Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceği mesajı verilmesinin önce pozitif algılanmasına karşın piyasalarda risk algısının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

    Tutanakların, her ne kadar "şahin" tutumun korunduğunu gösterse de nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyal vermediğine işaret eden analistler, bu durumun Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların önemini artırdığını söyledi.

        Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin direnç, 4.930 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da endeks günü düşüşle kapattı | 5 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi
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