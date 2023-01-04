Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Ocak maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı 2022 yılında her ay 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu. Evde bakım maaşı 2023 yılında 4 bin 170 TL oldu.
EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım desteği parasının ocak ayının 15'inde yatmaya başlaması bekleniyor. Henüz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme bilgisi gelmedi.