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    • Ekonomi
    • 04.01.2023 08:44
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    • 04.01.2023 08:44
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    Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet sorgulama ekranı!

    Ocak ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşının ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, 4 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    takvim.com.tr
    Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı 2023?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Ocak maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Evde bakım maaşı 2022 yılında her ay 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu. Evde bakım maaşı 2023 yılında 4 bin 170 TL oldu.

    EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım desteği parasının ocak ayının 15'inde yatmaya başlaması bekleniyor. Henüz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme bilgisi gelmedi.

        EVDE BAKIM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI

        Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.



        Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır.
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        Haberler Ekonomi Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet sorgulama ekranı!
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