Enflasyon 20 puan düştü! 11 ayın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, geçen yılın 9 aylık döneminde yüzde 6.2 büyüyen, 2022'yi 254.2 milyar dolar rekor ihracatla kapatan Türkiye'de, enflasyondaki düşüş beklentinin üstünde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon Tüketici Fiyatları Endeksi'nde 9 ayın, Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) ise 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. 16 AYIN EN DÜŞÜĞÜ
TÜFE, Aralık'ta yüzde 1.18 ile piyasa beklentisi olan 2.61'in çok altında artarken, aynı zamanda aylık enflasyonda son 16 ayın en düşük seviyesi yakalandı. Yıllık enflasyon ise Kasım'daki yüzde 84.39'a göre 20.12 puan gerileyerek yüzde 64.27 ile yüzde 65 olan OVP yıl sonu hedefinin de altında kaldı. Yıllık enflasyon aynı zamanda Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
ÜFE 3 YIL SONRA EKSİ
ÜFE ise aylık bazda yüzde 0.24 azalarak 3 yıl sonra ilk kez eksi oldu. Ekim'de yüzde 157.69, Kasım'da yüzde 136.02 olan yıllık ÜFE Aralık ayında yüzde 97.72 ile 2022 Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Tüketici fiyatları bazında Aralık 2022 döneminde en fazla fiyat artışı yüzde 79.26 ile konut sigortasında, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10.45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.
ALIM GÜCÜNÜ KORUDUK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım 2022'den itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girildiğini bildirdi. 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde başarıyla geride bıraktıklarına işaret eden Nebati, "Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk" diye konuştu.
ÖĞLE YEMEĞİNE ORTALAMA 71 TL HARCADIK
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, bu yıl da çalışanların Sodexo Restaurant Pass yemek kartı harcamalarını analiz ederek 2022'nin yeme-içme tercihlerini açıkladı. 2022'de bir önceki yıla kıyasla öğle saatlerinde yapılan yemek kartı kullanımlarında artış yaşanırken, yemek başına harcanan tutar ortalama 71 liraya ulaştı. Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre; Sarıyer, İstanbul'da en yüksek bütçeli yemek yenen yer oldu. Sarıyer'de bir yemek için ödenen ortalama tutar 94 lira olarak kaydedilirken, Sarıyer'i sırasıyla Kadıköy ve Kartal ilçeleri takip etti.
- Ekonomi
- 04.01.2023 Gazete
Enflasyon 20 puan düştü! 11 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon Tüketici Fiyatları Endeksi'nde 9 ayın, Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) ise 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, geçen yılın 9 aylık döneminde yüzde 6.2 büyüyen, 2022'yi 254.2 milyar dolar rekor ihracatla kapatan Türkiye'de, enflasyondaki düşüş beklentinin üstünde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon Tüketici Fiyatları Endeksi'nde 9 ayın, Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) ise 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. 16 AYIN EN DÜŞÜĞÜ