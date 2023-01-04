Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2023 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2023 12:24
    ABONE OL

    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den özel okul zammı açıklaması

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul zamları hakkında "Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız" dedi. Özer, "Bugün saat 15.00'te belli olacak. Bu konuda iki kritik şey var. Birincisi 2023 enflasyon beklentisi. İkincisi velilerin beklentisi. Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız" ifadelerini kullandı.

    Gözler 15:00’te! Bakandan özel okul zammı açıklaması

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul zamları hakkında "Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız" dedi.

    Özer, "Bugün saat 15.00'te belli olacak. Bu konuda iki kritik şey var. Birincisi 2023 enflasyon beklentisi. İkincisi velilerin beklentisi. Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız" ifadelerini kullandı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kaliteli bir toplantı yaptı. Ücretler sadece bir kısmıydı. Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız. Ücretle ilgili beklentileri sorduk ama bir değerlendirme yapmadık" şeklinde konuştu.

        Özel okul ücretleri artış oranı 2022 yılında yüzde 36 olarak belirlenmiş, okullar bir yıl önceki fiyatlarını en fazla bu oranda artırabilmişti. Bu yıl da açıklanacak artış oranı, yeni özel okul fiyatlarını belirleyecek.

        ZAMLI YENİ ÖZEL OKUL FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların mevcut giderlerini ve taleplerini göz önüne alıyor. Velilerin, zor durumda kalmaması için de şartlar göz önünde bulunduruluyor. Özel okul ücretleri artış oranı yıl içerisinde beklenen enflasyon oranı da göz önüne alınarak belirleniyor.

        Ara sınıflarda ise bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Seçimler ne zaman yapılacak?
        Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den özel okul zammı açıklaması
            SON DAKİKA