Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den özel okul zammı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kaliteli bir toplantı yaptı. Ücretler sadece bir kısmıydı. Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız. Ücretle ilgili beklentileri sorduk ama bir değerlendirme yapmadık" şeklinde konuştu.