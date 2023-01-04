Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den özel okul zammı açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul zamları hakkında "Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız" dedi.
Özer, "Bugün saat 15.00'te belli olacak. Bu konuda iki kritik şey var. Birincisi 2023 enflasyon beklentisi. İkincisi velilerin beklentisi. Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kaliteli bir toplantı yaptı. Ücretler sadece bir kısmıydı. Velilerin çıkarlarını merkeze alacağız. Ücretle ilgili beklentileri sorduk ama bir değerlendirme yapmadık" şeklinde konuştu.