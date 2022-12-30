Borsa İstanbul yılın son işlem gününü rekorlarla tamamladı! 2022 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran borsa oldu

2018'DEN BU YANA EN KÖTÜ YILLIK PERFORMANS

Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikasının dünya genelinde kripto gibi riskli varlıkları baskı altına almasıyla 2018'den bu yana en kötü yılını tamamladı.

Teknoloji hisseleri, büyük merkez bankalarının küresel olarak faiz oranlarını artırmasıyla ortalama yüzde 28 düşüşle bu yıl en kötü performans gösteren sektörler arasında yer aldı.

Bunun yanında enerji şirketlerinin hisselerinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arzın kısıtlı olması dolayısıyla ham petrol fiyatlarının artmasıyla bu yılki düşüş eğilimini tersine çevirmesi dikkati çekti.

Küresel ekonomi, 2022'ye Çin'deki sıkı Kovid-19 kısıtlamaları ve arz darboğazlarıyla artan enflasyon baskısıyla girmişti.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında yer alan Rusya ile Ukrayna'nın şubatta savaşmaya başlaması ve ardından Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı kapsamlı yaptırımları, gıda ve enerji fiyatlarını hızla yükseltti. Bu da enflasyon üzerindeki baskıyı artırdı ve birçok büyük ekonomide enflasyonun on yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına sebep oldu.