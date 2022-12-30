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    • Ekonomi
    • 30.12.2022 22:19
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    • 30.12.2022 22:36
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    Borsa İstanbul yılın son işlem gününü rekorlarla tamamladı! 2022 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran borsa oldu

    Son dakika haberi! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 artışla günü 5.509,16 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.562,98 puana taşıdı. 2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi. Borsa İstanbul yılı rekorlarla kapatırken Avrupa borsaları, savaş, yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikalarıyla 2018'den bu yana en kötü yıllık performansı gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    2022 Borsa İstanbul’un yılı oldu!

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    BORSA YILI REKORLARLA KAPATTI | VİDEO İZLE

    Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,85 ile inşaat oldu.

    BIST 100 endeksi aralık ayında yüzde 10,7 artarken, 2022 yılını da yüzde 196,6 kazançla tamamladı.

    Analistler, ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilere karşın küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını belirtti.

    Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 puanın direnç, 5.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


        2022 YILINDA YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA EN FAZLA KAZANDIRAN BORSA OLDU
        2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi. 2021 yılını 1.857,65 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana yükseldi.

        Endeksteki yıllık artış 3.651,51 puan ve yüzde 196,57 olarak gerçekleşti.

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022'de yüzde 40,22 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 780,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022 yılının son işlem gününde 1.094 liraya çıktı.

        2021 yılını 5.161 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 7.330 lira oldu.

        Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 40,22 artış kaydedildi.

        ABD doları da 2022 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 41,77 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 32,92 yükseliş görüldü.

        2022 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 46,18 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 65,81 oldu.


            AVRUPA BORSALARI 2018'DEN BERİ EN KÖTÜ YILLIK PERFORMANSI GÖSTERDİ
            Avrupa borsaları, savaş, yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikalarıyla 2018'den bu yana en kötü yıllık performansı gösterdi. Avrupa borsaları, Çin'de artan Kovid-19 vakalarının küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri artırmasıyla yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

            Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,27 azalarak 424,89 puana indi. Stoxx Europe 600'un bu yıl yüzde 12,76 düşmesi dikkati çekti. Bu da endeksin 2018'deki yıllık yüzde 13,24'lük düşüşten bu yana en kötü performansı olarak kayıtlara geçti.

            Sanayi şirketleri ve bankalar endeks üzerinde baskı oluştururken, teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1,90 üzerinde düşüş gösterdi.

            Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 azalışla 6.473,76 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 düşüşle 13.923,13 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 kayıpla 7.451,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,45 değer kaybederek 23.706,96 puana düştü.

            Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.52 itibarıyla yüzde 0,005 artarak 1,071seviyelerinde işlem gördü.

            2018'DEN BU YANA EN KÖTÜ YILLIK PERFORMANS
            Avrupa borsaları, Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikasının dünya genelinde kripto gibi riskli varlıkları baskı altına almasıyla 2018'den bu yana en kötü yılını tamamladı.

            Teknoloji hisseleri, büyük merkez bankalarının küresel olarak faiz oranlarını artırmasıyla ortalama yüzde 28 düşüşle bu yıl en kötü performans gösteren sektörler arasında yer aldı.

            Bunun yanında enerji şirketlerinin hisselerinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle arzın kısıtlı olması dolayısıyla ham petrol fiyatlarının artmasıyla bu yılki düşüş eğilimini tersine çevirmesi dikkati çekti.

            Küresel ekonomi, 2022'ye Çin'deki sıkı Kovid-19 kısıtlamaları ve arz darboğazlarıyla artan enflasyon baskısıyla girmişti.

            Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı ülkeleri arasında yer alan Rusya ile Ukrayna'nın şubatta savaşmaya başlaması ve ardından Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı kapsamlı yaptırımları, gıda ve enerji fiyatlarını hızla yükseltti. Bu da enflasyon üzerindeki baskıyı artırdı ve birçok büyük ekonomide enflasyonun on yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına sebep oldu.

            YATIRIMCILAR, YENİ YILA ENDİŞEYLE BAKIYOR
            Şirketler ve tüketiciler için yükselen enerji faturalarından kaynaklanan yaşam maliyeti krizi, sonunda ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmaya başlarken, ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankaları enflasyonu kontrol altına almak için ana faiz oranlarında agresif artışlarla para politikasını sıkılaştırmak zorunda kaldı.

            Talebi düşürüp enflasyonu kontrol altına almaya yönelik bu çabalar, zaten Kovid-19 sonrası toparlanmaya çalışan ekonomiler üzerinde ağır bir yük oluşturdu.

            Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve Çin'in üç yıllık sıkı Kovid-19 önlemlerini gevşeterek ekonomisini yeniden açma sürecinde olmasıyla yatırımcıların 2023'e biraz endişeyle baktığını belirtiyor.

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            Haberler Ekonomi Borsa İstanbul yılın son işlem gününü rekorlarla tamamladı! 2022 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran borsa oldu
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