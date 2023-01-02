Borsa İstanbul'da rekorlar dönemi! Yeni zirveler yolda: İlk hedef 6500 paun

Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların akınına uğrayan Borsa İstanbul, 2022'de 23 yılın en büyük yükselişine imza attı. Son 4 yıldır kesintisiz yükselen Borsa, aynı zamanda, yüzde 65'e gerilemesi beklenen 2022 enflasyonunun da yaklaşık 3 katı daha iyi bir performans sergiledi.
ULAŞTIRMA ENDEKSİ ZİRVEDE
Borsada endeks 2022 yılını yüzde 196.6 yükselişle tamamladı. Geçen yıl en fazla prim yapan endeks yüzde 537 ile ulaştırma endeksi olurken, ikinci sırada yüzde 380 ile elektrik endeksi yer aldı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzların performansını gösteren halka arz endeksi ise geçen yılı yüzde 267 artışla tamamladı. En az değer kazanan endeks ise yüzde 66 ile spor oldu.
Borsa İstanbul, 2022'de yüzde 225 yükselen Venezuella Borsası'nın ardından dünyada en fazla yükselen ikinci piyasa oldu.
YATIRIMCI AKINI SÜRDÜ
Yabancıların satışlarının devam ettiği 2022'de yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 435 binlik artışla 3 milyon 790 bine çıktı. Yatırımcılar özellikle halka arzlara büyük ilgi gösterdi. 2021'de 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arz gerçekleştirirken, 2022'de ise 40 şirket 15.8 milyar liralık hisse satışı yaptı. Bu halka arzlara 122 milyar liralık talep geldi.
4 YILDA % 503 YÜKSELİŞ
Borsa İstanbul, başkanlık sistemine geçilen 2018'in ardından 4 yıl art arda kesintisiz yükselişe imza atarak en uzun soluklu ikinci yükseliş trendini yakaladı. Borsada 2018 sonunda 912.7 puan olan endeks, o tarihten bu yana 4 yılda yüzde 503 yükseldi.