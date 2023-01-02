Borsa İstanbul'da rekorlar dönemi! Yeni zirveler yolda: İlk hedef 6500 paun

YABANCI BU YÜKSELİŞİ KAÇIRDI

Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya: İstanbul Borsası tüm dünyada 2022'nin yıldızı oldu. TL bazında yüzde 200, dolar bazında yüzde 115 getiri ile enflasyonu yenerek yatırımcısını güldürdü. Bu getiriyi payı yüzde 30'un altında kalan yabancı yatırımcı kaçırdı. Ekonomik politikalar alternatif piyasalarda ciddi bir enerji birikmesine neden olmasına rağmen alternatifsizliğe bağlı risk iştahı devam ediyor. Hem para girişi hem de artan yatırımcı sayısı ile talep halen güçlü. Mevcut politikaların devam etmesi halinde bu ilginin devam etmesi beklenebilir.