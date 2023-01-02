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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 13:12
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    • 03.01.2023 13:13
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    EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? 3 Ocak 2023 EYT yürürlüğe girdi mi son dakika?

    EYT'nin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda aramalar hız kazandı. 3 Ocak 2023 Salı günü Meclis'in açılmasıyla birlikte ilk gündem EYT olacak. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak? EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? 3 Ocak 2023 EYT yürürlüğe girdi mi son dakika? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    EYT Resmi Gazete’de ne zaman yayınlanacak?

    EYT son dakika gelişmeleri araştırılmaya devam ediliyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanacağı günü merakla bekliyor. Yeni yıldaki çalışmalarına 3 Ocak Salı günü başlayacak olan TBMM'de EYT düzenlemesi ele alınacak. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak? EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? Yürürlüğe girdi mi son dakika? İşte merak edilenler!

    EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili sorulara cevap verdi. EYT'de sürecin nasıl işlediğini açıklayan Bilgin, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık" ifadelerini kullandı. Bilgin şunları ifade etti;



    "Biz hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli."

        İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        İlk maaşların da şubat ayı içerisinde yatması bekleniyor.

        1-Emekli maaşı bağlandıktan sonra çalışmam mümkün mü?

        Emekli maaşı alıp ister başkasının yanında isterseniz kendi adınıza çalışmaya devam edebilirsiniz.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT müjdesi: Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, "Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak" dedi.

        2-Çalışırken maaşım kesilecek mi?

        Bu durum emekli olduğunuz ve yeniden çalışmaya başladığınız sigortalılık statüsüne göre değişiyor. 4A'lı yani SSK'lının önünde 2 seçenek bulunuyor. İlki aylığını kestirerek çalışmaya devam etmek. Bu durumda kişi normal sigortalı gibi çalışıyor. Emekli olduğunda çalışmaya başlamadan önce alınan aylık, çalışılan dönemin primlerine göre güncelleniyor. Emeklilikten sonraki çalışmalar maaşa ekleniyor. İkincisi Sosyal Güvenlik Destek Primi'ne (SGDP) tabi olarak çalışmak. Bu şekilde çalışmaya devam edenler emekli aylıkları kesilmeksizin çalışabilmekte. Emekli maaşında azalma olmuyor. 5 puanlık sigorta prim farkı giderilince işteki maaşta da düşüş olmayacak.

        Kendi işini yapan Bağkur'lu emekliden destek primi kesiliyor mu?

        Bağkur'dan emekli olanlardan 1 Nisan 2016 tarihine kadar yüzde 10 oranında destek primi kesilmekteydi. Ancak bu tarihten sonra kesinti kaldırıldı. Bu kişiler aylıkları kesilmeden ticari faaliyete devam edebiliyor.

        Başka kimden destek primi kesilmiyor?

        Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

            Emekli olup tekrar çalışanın kıdemi nasıl hesaplanır?

            Aynı işyerinde çalışılacak olanların emekli olunduğu anda kıdem tazminatının alınması tavsiye ediliyor. Kıdemini alıp tekrar işe başlayan kişi normal çalışanın haklarına sahip oluyor. Örneğin; çalışan 20 yıl aynı işyerinde çalışıp kıdem tazminatını alarak emekli olup ve emekli olduktan sonra yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam ederek, 5 yıl daha çalışmışsa ikinci kez kıdem tazminatını hak ettiğinde (emekli çalışan kıdem tazminatı almak için ya işveren haksız yere işine son verecek ya da emekli haklı bir nedenle iş akdini fesih edecek) yalnızca 5 yıllık süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor. Emekli olup kıdemini almadan devam ederse, 25 yıllık tazminatını alıyor.

            Çalışan emekli ihbar tazminatı da alır mı?

            İş Kanunu'nda emekli çalışanların hakları kısıtlanmıyor. Emekli işçiler, haklı bir gerekçe olmadan işten atıldıklarında ihbar tazminatı alırlar.
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            Haberler Ekonomi EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? 3 Ocak 2023 EYT yürürlüğe girdi mi son dakika?
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