EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? 3 Ocak 2023 EYT yürürlüğe girdi mi son dakika?

EYT son dakika gelişmeleri araştırılmaya devam ediliyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, EYT'nin Resmi Gazete'de yayımlanacağı günü merakla bekliyor. Yeni yıldaki çalışmalarına 3 Ocak Salı günü başlayacak olan TBMM'de EYT düzenlemesi ele alınacak. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak? EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi? Yürürlüğe girdi mi son dakika? İşte merak edilenler!
EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili sorulara cevap verdi. EYT'de sürecin nasıl işlediğini açıklayan Bilgin, "Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık" ifadelerini kullandı. Bilgin şunları ifade etti;
"Biz hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli."