EYT'liler ilk maaşlarını o tarihlerde alacak! Uzman isim A Haber ekranlarında merak edilenleri tek tek anlattı

TBMM Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle başlayacak. Meclis, yeni yılda da toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek. TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan EYT'ye ilişkin düzenlenen toplantı sonrasında canlı yayında alınan kararın detaylarını açıklamıştı.
Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." dedi.
2 MİLYON 250 BİN KİŞİ YARARLANACAK
"Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık. Her yıl istihdamına 1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif-pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır."