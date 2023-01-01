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Haberler Ekonomi EYT’liye Şubatta zamlı maaş! Ocak zammı da ilave edilecek! Peki eksik primi olanlar ne yapacak? İşte detaylar...

EYT’liye Şubatta zamlı maaş! Ocak zammı da ilave edilecek! Peki eksik primi olanlar ne yapacak? İşte detaylar...

Milyonlarca EYT'li Ocak ayından sonra maaş almaya başlayacak. Maaşları üç ayrı şekilde hesaplanacak ve Ocak zammı da ilave edilecek. Peki eksik primi olanlar ne yapacak? Kamu işçileri zorunlu emekli olacak mı? Çalışan emekliler nasıl başvuracak? İşte merak edilen tüm cevaplar...

01.01.2023 07:01 - Son Güncelleme: 01.01.2023 07:01
EYT’liye Şubatta zamlı maaş! Ocak zammı da ilave edilecek! Peki eksik primi olanlar ne yapacak? İşte detaylar...

Sosyal güvenlik sistemine 8 Eylül 1999 öncesinde girmiş ve çalışmaya başlayarak prim ödemiş milyonlarca vatandaş bu tarihte çıkartılan yasa çerçevesinde yaş şartı ile karşılaştı.

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EYT’liye Şubatta zamlı maaş! Ocak zammı da ilave edilecek! Peki eksik primi olanlar ne yapacak? İşte detaylar...

Böylece kadınlar 20 yıl 5000 gün, erkekler ise 25 yıl bekleyip 5000 gün prim ile emekli olmayı beklerken erkeklerde 58 kadınlarda ise 56'yı bulan yaş şartı ile karşılaştılar.

EYT’liye Şubatta zamlı maaş! Ocak zammı da ilave edilecek! Peki eksik primi olanlar ne yapacak? İşte detaylar...

Şimdi sayıları 4-5 milyon olduğu belirtilen EYT'lilerle ilgili karar verildi ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi olmak üzere tüm EYT'liler bir yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuştular.

EYT’liye Şubatta zamlı maaş! Ocak zammı da ilave edilecek! Peki eksik primi olanlar ne yapacak? İşte detaylar...

Düzenleme Ocak ayı ile birlikte TBMM gündemine gelecek ve EYT'lilerin başvuruları da yasanın çıkmasıyla başlayacak.

EYT’liye Şubatta zamlı maaş! Ocak zammı da ilave edilecek! Peki eksik primi olanlar ne yapacak? İşte detaylar...

Ocak ayında yapılacak başvuru sonrasında ilk maaşlar da 1 Şubat'tan itibaren hesaplanacak.

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