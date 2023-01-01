EYT’liye Şubatta zamlı maaş! Ocak zammı da ilave edilecek! Peki eksik primi olanlar ne yapacak? İşte detaylar...
Milyonlarca EYT'li Ocak ayından sonra maaş almaya başlayacak. Maaşları üç ayrı şekilde hesaplanacak ve Ocak zammı da ilave edilecek. Peki eksik primi olanlar ne yapacak? Kamu işçileri zorunlu emekli olacak mı? Çalışan emekliler nasıl başvuracak? İşte merak edilen tüm cevaplar...
01.01.2023 07:01 - Son Güncelleme: 01.01.2023 07:01
Sosyal güvenlik sistemine 8 Eylül 1999 öncesinde girmiş ve çalışmaya başlayarak prim ödemiş milyonlarca vatandaş bu tarihte çıkartılan yasa çerçevesinde yaş şartı ile karşılaştı.
Böylece kadınlar 20 yıl 5000 gün, erkekler ise 25 yıl bekleyip 5000 gün prim ile emekli olmayı beklerken erkeklerde 58 kadınlarda ise 56'yı bulan yaş şartı ile karşılaştılar.