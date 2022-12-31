Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni makroihtiyati tedbir! Menkul kıymet ve zorunlu karşılık adımı: Aralık 2023'e kadar uzatıldı





Bu kapsamda, menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yapılan değişikliklere ilişkin şöyle bilgi verildi:

"Bankaların yanı sıra diğer mali kuruluşlar da menkul kıymet düzenlemesi kapsamına alınmış olup, ilk aşamada faktoring şirketlerine Türk lirası cinsinden faktoring alacaklarına uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirilmiştir. Bankaların kredi faiz oranına ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarının süresi 29 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bankaların menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülüklerinin kapsamı genişletilmiştir. Yükümlülükler tarafında yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve reel kesim ile yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yabancı para fon sağlayan müşteriler ile finansal türev işlemler yapılarak menkul kıymet tesisine tabi yabancı para yükümlülüklerin bilanço dışına çıkarılması amacıyla yapılan işlemler, Varlıklar tarafında yer alan reel kesimce ihraç edilen ve nitelikleri bankamızca belirlenen menkul değerler menkul kıymet tesisine tabi olacaktır.