Bakan Dönmez açıkladı: Adım adım günlük 100 bin varil petrol hedefine! "30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık"

Gabar, Cudi, Bestler, Kato, Besta bölgelerinin hep terörle anılan yerler olduğunu anımsatan Bilgin, "Ancak son dönemlerde verilen mücadele ile dağlardaki terörist sayısı yüzlerin altına indi. Yaklaşık üç yıldır bu bölgede petrol arama çalışmalar yapılıyor. Sismik ve jeolojik çalışmalarla petrol bulunabilecek her noktada sondaj işlemi gerçekleştiriliyor. Gabar bölgesinde yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonucu, çok verimli sonuçlar elde edildi. Şu an günde 5 bin 503 varil üretim yapılıyor. Bu üretilen petrol Batman'a taşınıyor. Bunun bir yıl içerisinde 25 bin varile çıkarılması hedefleniyor" dedi.