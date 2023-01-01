Yılbaşı çekilişi Milli Piyango 50 BİN TL hangi bilete çıktı? MP kaç rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023!

Milli Piyango 50 bin TL kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılbaşı özel çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Biletlerini alan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren dev arama motoru Google'da Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023 nedir? Yılbaşı çekilişi Milli Piyango 50 BİN TL hangi bilete çıktı? MP kaç rakam ne kadar veriyor? İşte detaylar!
|50.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
|0406392
|0439742
|0589275
|0595348
|0668631
|0957193
|1218698
|1291752
|1312830
|1338036
|1365698
|1402276
|1536582
|1580111
|1661612
|1674011
|1680580
|1727052
|1924071
|1964682
|1978909
|2008134
|2080531
|2180411
|2230162
|2432666
|2441213
|2543616
|2560788
|2634823
|2666796
|2850503
|2953796
|2991029
|2991740
|3030498
|3490276
|3497864
|3588162
|3659077
|3930870
|3940923
|3970011
|3973697
|3976334
|3988081
|4099344
|4186434
|4205803
|4475025
|4484524
|4572359
|4716084
|4740960
|4761225
|4935310
|4956803
|5050496
|5185083
|5366836
|5419143
|5928391
|5958343
|6084857
|6268699
|6295632
|6410198
|6473027
|6532309
|6886745
|6930676
|7049747
|7086761
|7221470
|7279397
|7471350
|7553250
|7612849
|7771837
|7878719
|7950655
|7951082
|7977224
|8054060
|8123944
|8129519
|8150562
|8245767
|8330365
|8429818
|8612478
|8733335
|8849935
|8941909
|9398121
|9398961
|9524472
|9716923
|9807090
|992599
MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN MUMARALAR
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi saat 12.30'da başladı. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti.
BİLET SORGULAMA EKRANI
MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI
200 milyon TL'lik büyük ikramiye "6-5-3-0-3-0-3" rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise "0 ve 6" oldu. Öte yandan büyük ikramiye isabet eden biletler ise Giresun- Merkez, İstanbul- Şişli, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı.
20.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
5424303, 5839489