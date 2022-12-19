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    • Ekonomi
    • 19.12.2022 18:58
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    • 19.12.2022 19:12
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    Heyecanlandıran açıklama! Gabar'dan fışkıran petrol sonrası Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Arkası gelecek bizi izlemeye devam edin

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den heyecanlandıran bir açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabar'da keşfedilen petrola ilişkin verdiği haber sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni müjdelerin sinyalini vererek, "Arkası gelecek bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Arkası gelecek bizi izlemeye devam edin

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şırnak'ta keşfedilen petrole ilişkin heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

    Bakan Dönmez ve beraberindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos'ta devam eden doğalgaz işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

    İlk olarak TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin çalışmalar hakkında Bakan Dönmez ve komisyon üyelerine brifing verdi.

    Daha sonra açıklamada bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, "Filyos'ta, Türkiye'nin enerji üssü inşa ediliyor ve süreç gayet iyi ve doğru yönetiliyor. Sürecin 2023 ilk çeyreğine dönük adımların gerçekten çok önemli bir şekilde ve sonuca gidecek şekilde yürütüldüğünü gördük. Türkiye'nin gaz ihtiyacının çok büyük ölçüde belirlenen zaman diliminde ülkemize sunulacağından mutlu olduk." dedi.

    BAKAN FATİH DÖNMEZ AÇIKLADI: MART AYINDA KARADENİZ GAZINI SİSTEME VERECEĞİZ
    Bakan Fatih Dönmez ise Türkiye'nin bugüne kadar doğalgazda yüzde 99'un üzerinde dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen arz güvenliği konusunda bir sıkıntı yaşatmadan, konut, sanayi ve iş yerinin ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

    Bakan Dönmez, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Türkiye yüzyılında milletin hasretle beklediği Karadeniz gazının Türk halkıyla buluşturmada geriye sayım başladı. Önümüzdeki yılın mart ayında bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Halihazırda şu anda yağmur yağışına rağmen şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin 100 personelimiz çalışıyor. Bu kapsamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        PETROL KEŞFİNE İLİŞKİN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA: 'BİZİ İZLEME DEVAM EDİN'
        Bakan Dönmez, geçen cuma günü çok önemli, büyük projelerinden birinin daha açılışını Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yaptıklarını belirterek, "Silivri'de deniz alanlarındaki Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama tesisini hizmete açmıştık. O da bizim için son derece mutluluk verici bir unsur. Kara sahalarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı, Şırnak bölgesinde önemli bir petrol rezervinin keşfine imza atmıştık. Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin" dedi.

        Bakan Dönmez ve TBMM komisyon üyeleri Filyos sahasını araçlarla gezerek, gazın karaya çıktığı anda depolanıp ilk yanmasının gerçekleştirileceği yanma odalarında gezerek, bilgiler aldı.

        BAŞKAN ERDOĞAN GABAR'DAKİ KEŞFİ DUYURMUŞTU
        Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafa Kabine toplantısının ardından Gabar'daki petrol keşfini duyurmuştu.

        Daha fazla sismik araştırma, daha fazla sondaj ve verimliliği artırıcı yöntemlerle Cumhuriyetin 100. yılında günlük üretimi 100 bin varile çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Salgın döneminde pek çok petrol ve doğal gaz şirketi havlu atarken, Türkiye Petrolleri arama ve üretim faaliyetlerine hız verdi. Sadece 2021'deki 34 yeni keşifle mevcut rezervimize 71 milyon varil daha ekledik. Bu yıl 95'i arama ve 55'i üretim olmak üzere 150 kuyuda sondaj programı yaptık. Diyarbakır'daki Mermer-1, Hançerli-5 ve Demirkuyu-1 kuyularımızda 3 yıl önce 22,5 milyon varil rezerv petrol keşfetmiştik. Adana'da Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. 5 kuyuda günlük 1500 varillik üretime başladık. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyderpey artıracağız.

        Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Petrol kalitesi oldukça yüksek olan bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıyoruz. Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız."

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        Haberler Ekonomi Heyecanlandıran açıklama! Gabar'dan fışkıran petrol sonrası Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Arkası gelecek bizi izlemeye devam edin
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