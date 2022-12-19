Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şırnak'ta keşfedilen petrole ilişkin heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Bakan Dönmez ve beraberindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos'ta devam eden doğalgaz işleme tesisinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin çalışmalar hakkında Bakan Dönmez ve komisyon üyelerine brifing verdi.
Daha sonra açıklamada bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, "Filyos'ta, Türkiye'nin enerji üssü inşa ediliyor ve süreç gayet iyi ve doğru yönetiliyor. Sürecin 2023 ilk çeyreğine dönük adımların gerçekten çok önemli bir şekilde ve sonuca gidecek şekilde yürütüldüğünü gördük. Türkiye'nin gaz ihtiyacının çok büyük ölçüde belirlenen zaman diliminde ülkemize sunulacağından mutlu olduk." dedi.
BAKAN FATİH DÖNMEZ AÇIKLADI: MART AYINDA KARADENİZ GAZINI SİSTEME VERECEĞİZ
Bakan Fatih Dönmez ise Türkiye'nin bugüne kadar doğalgazda yüzde 99'un üzerinde dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen arz güvenliği konusunda bir sıkıntı yaşatmadan, konut, sanayi ve iş yerinin ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.
Bakan Dönmez, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında, Türkiye yüzyılında milletin hasretle beklediği Karadeniz gazının Türk halkıyla buluşturmada geriye sayım başladı. Önümüzdeki yılın mart ayında bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Halihazırda şu anda yağmur yağışına rağmen şantiyede çalışmalar devam ediyor. Toplam 8 bin 100 personelimiz çalışıyor. Bu kapsamda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.