Daha sonra açıklamada bulunan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, "Filyos'ta, Türkiye'nin enerji üssü inşa ediliyor ve süreç gayet iyi ve doğru yönetiliyor. Sürecin 2023 ilk çeyreğine dönük adımların gerçekten çok önemli bir şekilde ve sonuca gidecek şekilde yürütüldüğünü gördük. Türkiye'nin gaz ihtiyacının çok büyük ölçüde belirlenen zaman diliminde ülkemize sunulacağından mutlu olduk." dedi.

BAKAN FATİH DÖNMEZ AÇIKLADI: MART AYINDA KARADENİZ GAZINI SİSTEME VERECEĞİZ

Bakan Fatih Dönmez ise Türkiye'nin bugüne kadar doğalgazda yüzde 99'un üzerinde dışa bağımlı bir ülke olmasına rağmen arz güvenliği konusunda bir sıkıntı yaşatmadan, konut, sanayi ve iş yerinin ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.