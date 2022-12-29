EYT'ye dair her şey! Bakan Vedat Bilgin detayları açıklıyor: Emekli maaşları ne zaman yatacak?

EYT düğümü çözüldü, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara yaş şartı aranmaksızın emekli olmanın yolu açıldı.
Düzenleme Ocak ayının ilk haftasında Meclis'te görüşülecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız gün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklamasını yapmıştı.
EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi ile ilgili merak edilenleri yanıtlıyor.
Bakan Bilgin'in açıklamalarıdan öne çıkanlar şu şekilde;
Teknik ve ekonomik çalışmaları tamamladık ve EYT sürecini sonuçlandırdık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.
Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık.
23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım. Bu durum bizim dönemimizde 2.1'e kadar geldi, bunu 1.7'ye kadar düşürebiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı artırabiliriz.
"TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR"
Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor. Tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi. Türkiye'nin 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor.
"EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI 49,9"
Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırtlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman.