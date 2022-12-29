Borsa İstanbul günü 5.476,92 puandan yükselişle tamamladı | PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 94,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,11 ve holding endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,91 ile metal, eşya, makina, tek kaybettiren ise yüzde 4,36 ile madencilik oldu.