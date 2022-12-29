Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşları kaç TL olacak? 1 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatacak iller listesi!

Evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. On binlerce vatandaşın gündeminde evde bakım paralarının yatacağı tarih bulunuyor. Evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusu arama motorlarında sıkça araştırılan konuların başında bulunuyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar hangi illerde maaşlarının yattığını sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman ödenecek 2023? İşte ödeme takvimi...
EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret 8 bin 506 TL olarak duyuruldu. 2022 yılında Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.