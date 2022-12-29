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    • Ekonomi
    • 29.12.2022 20:58
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    • 29.12.2022 20:58
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    Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşları kaç TL olacak? 1 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatacak iller listesi!

    Evde bakım parası alan on binlerce vatandaş Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırma yapmaya başladı. Bakım maaşı alanlar arama motorlarında bu nedenle evde bakım maaşı ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyor. Her ay belirli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşları kaç TL olacak? 1 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatacak iller listesi!

    takvim.com.tr
    Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. On binlerce vatandaşın gündeminde evde bakım paralarının yatacağı tarih bulunuyor. Evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusu arama motorlarında sıkça araştırılan konuların başında bulunuyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar hangi illerde maaşlarının yattığını sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman ödenecek 2023? İşte ödeme takvimi...

    EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücret 8 bin 506 TL olarak duyuruldu. 2022 yılında Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

    Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.

        EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

        Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

        Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor.

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        Haberler Ekonomi Ocak ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı evde bakım maaşları kaç TL olacak? 1 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatacak iller listesi!
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