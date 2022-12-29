Başkan Erdoğan'ın EYT müjdesi sonrası SGK müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Askerlik ve doğum borçlanması...

KADINLARDA 20, ERKEKLERDE 25 YIL

Böylece, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yıl fiili hizmet süresini ve 5.000 prim günü sayısını tamamlamış olmaları kaydıyla emekli aylığına hak kazanacak. Örneğin, 1999 yılında 18 yaşında işe başlayan ve 20 yıl kesintisiz prim ödeyen bir kadın çalışan, 25 yıllık sürenin sonunda bir erkek çalışan emekli dilekçesini verebilecek. Ancak, bu kapsamda bulunanların sayısının sınırlı olduğu, EYT ortalamasının 49.9 yaş olduğu hesaplandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT MÜJDESİ | VİDEO İZLE



YAŞ SINIRI YOK, KADINDA 20, ERKEKTE 25 YIL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı EYT toplantısının ardından milyonların beklediği müjdeli haberi duyurdu.