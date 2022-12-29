Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.12.2022 15:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2022 15:38
    ABONE OL

    6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi nedir, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre 6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi verilecek. Peki 6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi nedir, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler? Hangi bankalar verecek?

    6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi nedir, kimlere verilecek?

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz." dedi. Peki 6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi nedir, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuruları ne zaman, hangi bankadan alınacak, şartları neler?

    6 AY GERİ ÖDEMESİZ GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilişim sektörüne 7 müjde birden geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar:

    📌"KGF Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmı teknoloji destek paketi olarak ayırdık."

    📌"Teknoloji odaklı yazılım alanlarında KOBİ ölçeğine sahip firmaları destekleyeceğiz. 1 milyarlık kısmını dijital dönüşüm desteği için kullanacağız."

    📌"Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz."

    📌"AR-GE personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız."

    📌"Kamuda görev yapan bilişim personel sayısında 2023'te ciddi oranda artırıma gideceğiz."

    📌"Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimçi kredisi veriyoruz."
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi 6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi nedir, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler?
            SON DAKİKA