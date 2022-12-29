6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi nedir, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler?

📌"İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız."

6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisinin kamu bankaları tarafından verileceği açıklandı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.