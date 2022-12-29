6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi nedir, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler?

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz." dedi. Peki 6 ay geri ödemesiz Girişimci Kredisi nedir, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuruları ne zaman, hangi bankadan alınacak, şartları neler?
6 AY GERİ ÖDEMESİZ GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilişim sektörüne 7 müjde birden geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar:
📌"KGF Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyarlık desteğin 4 milyarlık kısmı teknoloji destek paketi olarak ayırdık."
📌"Teknoloji odaklı yazılım alanlarında KOBİ ölçeğine sahip firmaları destekleyeceğiz. 1 milyarlık kısmını dijital dönüşüm desteği için kullanacağız."
📌"Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz."
📌"AR-GE personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız."
📌"Kamuda görev yapan bilişim personel sayısında 2023'te ciddi oranda artırıma gideceğiz."
📌"Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimçi kredisi veriyoruz."