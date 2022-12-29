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    • Ekonomi
    • 29.12.2022 10:00
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    • 29.12.2022 10:00
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    1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? EMEKLİLİK YAŞI hesaplama ekranı || 2000, 99,98,97 girişliler...

    Emeklilikte prim gün sayısı ve emeklilik yaşının değişmesi, kişinin işe giriş tarihine göre değişir. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. EYT'nin açıklanmasının ardından vatandaşlar emeklilik tarihi hesaplamaya başladı. Peki, 1996 SSK girişli kaç yaşında emekli olur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1996 SSK girişli kaç yaşında?

    1996 SSK girişlilerin emeklilik tarihi merak ediliyor. EYT'nin açıklanmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    1996 SSK GİRİŞLİ KİŞİ KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUR?

    ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI

    İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1995 ile 23 Mayıs 1997 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5825 gün prim ödemeleri durumunda 56 yaşında emekli olur.

    KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI

    İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1995 ile 23 Mayıs 1996 arasında olanlar 20 yılını tamamlamaları ve 5825 gün prim ödemeleri durumunda 52 yaşında emekli olur.

    İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1996 ile 23 Mayıs 1997 arasında olanlar 20 yılını tamamları ve 5900 gün prim ödemeleri durumunda 53 yaşında emekli olur.

        2008'DEN SONRA ZORLAŞTI

        2008'de yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre; 1 Mayıs 2008 ve sonrasında iş hayatına adımını atanlar için emeklilik koşulları çok ağır. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar, 31 Aralık 2035'e kadar en az 7200 gün prim ödemiş olmak koşuluyla; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

        25 Mayıs 2009'da işe başlayan bir kadın, 58 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035'e kadar 7200 gün prim öderse, erkek de 60 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035'e kadar 7200 gün prim öderse, emekli olabilecek. Ancak 7200 gün prim ödemesini tamamlayanlar için yaş koşulu yükselecek. Primi Ekim 2041'de tamamlayan kadın 61, erkek 63 yaşında emekli olabilecek.

        EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU

        İşte emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinde 5 madde

        - 8 Eylül 1999 öncesi şartları sağlayanlar emekli olacak
        - EYT yaş sınırı yok
        - 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak
        - SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
        - Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek

        1999 ÖNCESİ EYT ŞARTLARI NELERDİ?

        8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesinde sigorta girişi olan SSK'da 5.000 günü doldurmuş kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. Yine Bağ-Kur'da ise sigortalılık süresi sabit olmak üzere kadınlar için 7.200 gün erkekler için ise 9.000 gün prim şartı bulunuyordu.
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        Haberler Ekonomi 1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? EMEKLİLİK YAŞI hesaplama ekranı || 2000, 99,98,97 girişliler...
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