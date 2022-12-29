1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? EMEKLİLİK YAŞI hesaplama ekranı || 2000, 99,98,97 girişliler...

2008'DEN SONRA ZORLAŞTI

2008'de yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Kanunu'na göre; 1 Mayıs 2008 ve sonrasında iş hayatına adımını atanlar için emeklilik koşulları çok ağır. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar, 31 Aralık 2035'e kadar en az 7200 gün prim ödemiş olmak koşuluyla; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

25 Mayıs 2009'da işe başlayan bir kadın, 58 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035'e kadar 7200 gün prim öderse, erkek de 60 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035'e kadar 7200 gün prim öderse, emekli olabilecek. Ancak 7200 gün prim ödemesini tamamlayanlar için yaş koşulu yükselecek. Primi Ekim 2041'de tamamlayan kadın 61, erkek 63 yaşında emekli olabilecek.