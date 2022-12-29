1996 SSK girişli kaç yaşında, ne zaman emekli olur? EMEKLİLİK YAŞI hesaplama ekranı || 2000, 99,98,97 girişliler...

1996 SSK girişlilerin emeklilik tarihi merak ediliyor. EYT'nin açıklanmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...
1996 SSK GİRİŞLİ KİŞİ KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUR?
ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI
İlk sigortalı olduğu tarih 24 Kasım 1995 ile 23 Mayıs 1997 arası olanlar 25 yılı tamamlamaları ve 5825 gün prim ödemeleri durumunda 56 yaşında emekli olur.
KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI
İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1995 ile 23 Mayıs 1996 arasında olanlar 20 yılını tamamlamaları ve 5825 gün prim ödemeleri durumunda 52 yaşında emekli olur.
İlk sigortalı olduğu tarih 24 Mayıs 1996 ile 23 Mayıs 1997 arasında olanlar 20 yılını tamamları ve 5900 gün prim ödemeleri durumunda 53 yaşında emekli olur.