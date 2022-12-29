Haberler Haber Videoları EYT kuyruğunda bekleyen vatandaş 6’lı masayı topa tuttu: "Birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı"

EYT kuyruğunda bekleyen vatandaş 6’lı masayı topa tuttu: "Birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı"

EYT kuyruğunda bekleyen vatandaş 6’lı masayı topa tuttu: "Birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı"
29.12.2022 15:09

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın verdiği EYT müjdesi sonrası Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar SGK müdürlüklerine akın etti. Doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra hizmet dökümleri ile ilgili bilgi almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar havadan görüntülendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık bağlama işlemleriyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Tekirdağ SGK İl Müdürlüğünde sıra bekleyen Hilmi Karaşahin, kimsenin yapamadığını Başkan Erdoğan'ın yaptığını belirtti. Karaşahin, "Allah, Erdoğan'a uzun ömürler versin, bak bu kadar insanın da duasını alıyor. Diğerleri 6 tane masada toplanıp da daha 6'lı masada birbirlerine karar veremezken bu adam her şeyi yaptı yani. Helal olsun başka da bir şey demiyorum." diye konuştu.

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