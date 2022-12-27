THY'den yüzde 17 büyüme hedefi: "9-10 bin arasında yeni istihdamımız olacak"

2023'TE 6 YENİ HAT GELİYOR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, şu anda dünya genelinde 342 destinasyona uçtuklarını belirterek, 128 ülkeye, 286 şehre, (yurt dışında) 289 destinasyona uçtuklarını, dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olduklarını vurguladı.

Bu yıl 72 milyonun biraz üzerinde yolcu taşıyacaklarını dile getiren Bolat, "2023'te 88 milyonun üzerinde yolcu taşımayı planlıyoruz. Bu yıl uçtuğumuz hatların üzerine yurt dışında Denver ve Detroit (ABD), Katowice (Polonya) ve Palermo'yu (İtalya) ekleyerek yurt dışı sayısını 293'e çıkarmayı hedefliyoruz. (Toplam uçuş ağımıza) İç hatlarda Yozgat ve Bayburt'u ekleyerek uçacağımız destinasyon sayısını 348'e çıkaracağız." diye konuştu.

"2023'TE ÜLKEMİZE 17 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Ahmet Bolat, 2022'de THY olarak 18 milyar doların biraz üzerinde gelirlerinin olduğunu, 14 milyar dolarlık net ihracat yaptıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 14 milyar doların 5 milyar doları ülkemizde kaldı. Gelecek yıl bu hedefi biraz daha yükseltmeyi, üzerine 3 milyar dolar eklemeyi ve 2023'te 17 milyar dolar döviz getirmeyi planlıyoruz. Getirdiğimiz dövizin yüzde 30'unun biraz üzeri ülkemizde kalıyor. Seneye de 6 milyar doların biraz fazlası Türkiye'de kalacak. Bu rakamın bir kısmı kar olarak kasamızda duruyor, diğer kısmı yatırıma yöneliyor. Ülkemize ve milletimize yatırım yapmaya devam ediyoruz."

Bolat, 28 bin 500'ü THY olmak üzere toplam çalışan sayılarının 66 bine ulaştığını, taşeron şirketlerle birlikte toplam sayının 75 bini geçtiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda yeni alımlara başladık. 2 binin biraz üzerinde kabin memuru alacağız. 1.100'ün üzerinde kokpite pilot almayı düşünüyoruz. Bunun üzerine uçuş akademimize öğrenciler alacağız. Çünkü bu öğrenciler 2 yıllık eğitimden sonra şirketimize pilot olarak geliyor ve sağ koltuğa oturuyorlar. Pilot talebinin devam edeceğini düşünüyoruz ve bu nedenle Aydın'da okulumuzun kapasitesini artırmayı planladık. Türk Hava Kurumu ile anlaşmayı imzaladık. Kapasitemizi yüzde 50 artırıyoruz. Yıllık 300 pilotluk kapasiteye çıkıyoruz. Aynı zamanda ülkemizde havacılık okullarımız da var. Burada yetişen pilotlar sınavlarımızı geçtikten sonra onlarla da çalışıyoruz."

Bolat, toplamda 9 bin ile 10 arasında yeni istihdamdan bahsettiklerini belirterek, "Bu sadece kabin ve kokpite değil bunun yanı sıra iştirak şirketlerimiz olsun büyümemizin devamını getirecek arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Yüzde 17 büyüme hedefimizi destekleyecek 9-10 bin arasında yeni istihdamımız olacak." diye konuştu.