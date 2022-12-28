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    • Ekonomi
    • 28.12.2022 18:05
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    • 28.12.2022 19:07
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    Milyonlarca kişinin BEKLEDİĞİ AN! Son dakika EYT açıklandı mı? 28 Aralık 2022 Başkan Erdoğan EYT açıklaması saat kaçta, hangi kanalda?

    Milyonların heyecanla beklediği an geldi. Başkan Erdoğan bugün itibariyle EYT'yi açıklayacak. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalar da hızlandı. Peki, EYT son dakika açıklandı mı? EYT yaş şartı ne oldu? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Son dakika EYT açıklandı mı?

    Son Kabine Toplantı'sının ardından 2023 yılına girmeden netleşeceği belirtilen EYT yasası ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıklama yapması bekleniyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI CANLI YAYIN

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    EYT AÇIKLANDI MI? EYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de EYT toplantısı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

    EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

    Merak edilen konular vardı. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta başlangıcı olanları kapsıyordu. Gün ve yaş şartlarının doldurulması gerekiyordu. Son günlerde EYT'de yaş şartı gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. EYT'de yaş şartı olup olmayacağı netlik kazanacak.

        EYT ŞARTLARI NE OLACAK?

        EYT için öncellikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanları kapsayacak. EYT için 5 bin gün prim sayısı detayı bulunuyor. Kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

        HİZMET BİRLEŞTİRMESİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER Mİ, NASIL YAPILABİLİR?

        Hızmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. Hizmet birleştirmeyle istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7.200, erkekler de 9.000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5.000 erkekler için de 5.975 gün. 2008'de 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir..

        EYT İÇİN NE ZAMAN BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR?

        E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Aylık bağlama sistemi bakımından normal emeklilerden bir farkı bulunmuyor. Dijital sistemi kullanmayanlar da form doldurarak evine yakın SGK müdürlüğüne teslim edebilir ya da postalayabilir. Başvuru tarihi emekli aylığını etkilemiyor.

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        Haberler Ekonomi Milyonlarca kişinin BEKLEDİĞİ AN! Son dakika EYT açıklandı mı? 28 Aralık 2022 Başkan Erdoğan EYT açıklaması saat kaçta, hangi kanalda?
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