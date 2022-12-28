EYT ŞARTLARI NE OLACAK?

EYT için öncellikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanları kapsayacak. EYT için 5 bin gün prim sayısı detayı bulunuyor. Kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER Mİ, NASIL YAPILABİLİR?

Hızmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. Hizmet birleştirmeyle istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7.200, erkekler de 9.000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5.000 erkekler için de 5.975 gün. 2008'de 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir..