Son Kabine Toplantı'sının ardından 2023 yılına girmeden netleşeceği belirtilen EYT yasası ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıklama yapması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI CANLI YAYIN
EYT AÇIKLANDI MI? EYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de EYT toplantısı yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
Merak edilen konular vardı. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta başlangıcı olanları kapsıyordu. Gün ve yaş şartlarının doldurulması gerekiyordu. Son günlerde EYT'de yaş şartı gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. EYT'de yaş şartı olup olmayacağı netlik kazanacak.