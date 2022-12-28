Bakan Dönmez bor üretiminde rekoru açıkladı | NTE'de dünya Türkiye'yi konuşacak: Çin'den sonra en büyük ikinci rezerv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden'in yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaptığını ve Türkiye'ye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını bildirdi.

Dönmez, 2. Bor Çalıştayı'nda Türkiye'nin enerjide ve diğer alanlarda teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke sınıfına geçtiğini söyledi.

Akıllı ve sorumlu üretim anlayışının önemine işaret eden Dönmez, "Yerli ve milli teknolojiyi üretmek, geliştirmek ve ihraç etmek zorundayız. Türkiye yüzyılı, madenciliğin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı borun ve bor teknolojilerinin yüzyılı olacak. Uç ürün üretimi ve ticaretine öncelik verdiğimiz bir dönem olacak." diye konuştu.