Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? 2023 Emekli memur maaş farkları ne kadar olacak?

Aralık ayı enflasyon rakamları hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak edip sorgulanuyor. Peki, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? Emekli memur maaş farkları ne kadar olacak? İşte detaylar!
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.
Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette aralık ayı için aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,4 ila yüzde 4,1 arasında yer alıyor.