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    • Ekonomi
    • 28.12.2022 15:57
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    • 28.12.2022 16:01
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    Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? 2023 Emekli memur maaş farkları ne kadar olacak?

    Aralık ayı enflasyon oranı milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.Bilindiği gibi bir önceki ayın enflasyon seviyesi TÜİK tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Özellikle memur ve emekli zammı için gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? 2023 Emekli memur maaş farkları ne kadar olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Aralık ayı enflasyon rakamları hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak edip sorgulanuyor. Peki, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? Emekli memur maaş farkları ne kadar olacak? İşte detaylar!

    ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

    Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak.

    EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.

    Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette aralık ayı için aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,4 ila yüzde 4,1 arasında yer alıyor.

        MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARINDAKİ ARTIŞ NETLEŞECEK

        Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.

        Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.



        TCMB ANKETİNDE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? 2023 Emekli memur maaş farkları ne kadar olacak?
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