Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? 2023 Emekli memur maaş farkları ne kadar olacak?





TCMB ANKETİNDE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ



TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.



Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.