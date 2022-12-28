Marketlerdeki poşet fiyatı değişti mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'Alışveriş poşetlerine zam geldi' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada plastik poşet geri kazanım katılım payının 38,5 kuruş olduğu ve vatandaşın poşete yine 25 kuruş ödeyeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu.

Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak.