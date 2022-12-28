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    • Ekonomi
    • 28.12.2022 09:26
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    • 28.12.2022 09:57
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    Marketlerdeki poşet fiyatı değişti mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan flaş açıklama

    Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatlarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak." ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklama CHP yandaşı yayın organlarının 'poşete bile zam geldi' şeklinde algı içerikli manşetlerini de boşa düşürdü.

    takvim.com.tr
    Marketlerdeki poşet fiyatı değişti mi?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'Alışveriş poşetlerine zam geldi' haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada plastik poşet geri kazanım katılım payının 38,5 kuruş olduğu ve vatandaşın poşete yine 25 kuruş ödeyeceği belirtildi.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu.

    Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak.



    YİNE 25 KURUŞ ÖDENECEK
    Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak. Poşette marketlerin ödeyeceği geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi.

    Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi.



        Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi."

        CHP YANDAŞI YAYIN ORGANLARI PATLADI
        Bakanlığın açıklaması CHP yandaşı yayın organlarının 'poşete bile zam geldi' şeklinde algı içerikli manşetlerini de boşa düşürdü.

        İşte poşet üzerinden algıya girişen o yayın organlarından bazıları;

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        Haberler Ekonomi Marketlerdeki poşet fiyatı değişti mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan flaş açıklama
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