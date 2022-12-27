KOBİ’lere çağrı var! Hem kapsam genişledi hem de destekler arttı





BİR BÖLÜMÜ GERİ ÖDEMELİ

Çıkılan çağrıların ilk ayağı; akıllı dijital teknolojileri yerli imkanlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ'lere yönelik olarak tasarlandı. Bu başlıkta imalat sanayiinde; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Robot Teknolojileri ve Akıllı Sensör Teknolojileri alanlarında KOBİ'lerin projeleri değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, Siber Güvenlik, Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri alanlarındaki projelere de destek verilecek. Teknoloji geliştiren KOBİ'ler, 900 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon 100 bin lirası geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek. Bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ'ler de 400 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon 600 bin lirası geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek.