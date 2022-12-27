KOBİ’lere çağrı var! Hem kapsam genişledi hem de destekler arttı

İmalatçı KOBİ'lere KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı ile destek veren KOSGEB, yeni çağrıya çıktı. 'İmalat Sanayiinde Dijitalleşme' başlıklı çağrıların kapsamı genişletilirken, destek üst limitleri de artırıldı. Yeni çağrıda, dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyona çıkarıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1.5 milyon lira olarak belirlendi.
BİR BÖLÜMÜ GERİ ÖDEMELİ
Çıkılan çağrıların ilk ayağı; akıllı dijital teknolojileri yerli imkanlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ'lere yönelik olarak tasarlandı. Bu başlıkta imalat sanayiinde; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Robot Teknolojileri ve Akıllı Sensör Teknolojileri alanlarında KOBİ'lerin projeleri değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, Siber Güvenlik, Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri alanlarındaki projelere de destek verilecek. Teknoloji geliştiren KOBİ'ler, 900 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon 100 bin lirası geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek. Bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ'ler de 400 bin lirası geri ödemesiz, 1 milyon 600 bin lirası geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek.
YENİ ALAN GELDİ
Çağrının diğer ayağında imalatçı KOBİ'lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin artırılması hedeflendi. Bu çağrı kapsamında makine-teçhizat alımları desteklenecek. İmalatçı küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvurabilecekleri çağrıda personel, yazılım ve hizmet alımları giderleri de destek kapsamında olacak. İşletmeler, toplam 1.5 milyon liraya kadar destekten faydalanabilecek. KOSGEB veri tabanına kayıtlı, 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yeni KOBİGEL çağrılarına başvurabilecek. Çağrı, 11 Ocak 2023 günü saat 23.59'a kadar açık kalacak. Başvurular, Mart 2023'te sonuçlandırılacak.