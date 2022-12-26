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Haberler Ekonomi PTT'den 1.100 TL ödeme yapılacak! Son 5 GÜN! e-Devlet'ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! 6 şartı tamamlayanlar...

PTT'den 1.100 TL ödeme yapılacak! Son 5 GÜN! e-Devlet'ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! 6 şartı tamamlayanlar...

Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri kaldığı yerden devam ediyor. Miyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor ve 1250 TL'ye kadar hesaplara yatıyor. Sosyal yardımlar belli başlı şartları taşıyan kişilere ödeniyor ve kimliği ile başvurmak gerekiyor. Peki, kimler destek ödemelerinden yararlanacak? İşte detaylar!

takvim.com.tr
26.12.2022 21:52 - Son Güncelleme: 26.12.2022 21:52
PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! Son 5 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! 6 şartı tamamlayanlar...

Destek almak isteyen vatandaşlar işlemlerini pek çok işlemin yapıldığı e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Maddi geliri iyi olmayan vatandaşlar için Aile Bakanlığı destek ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek ödemesi için müracaat yapacakların öğrenmeleri gereken evreler sayfamızda. İşte 1.100 TL destek ödemesi hakkında detaylar...

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PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! Son 5 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! 6 şartı tamamlayanlar...

18 yaşına basan herkes başvurabilir. PTT üzerinden 12 ay boyunca ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere aile destek ödemesi yapılıyor.

PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! Son 5 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! 6 şartı tamamlayanlar...

Bu destek programı için başvurular e-Devlet üzerinden tamamlanabiliyor.

PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! Son 5 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! 6 şartı tamamlayanlar...

Başvurunuzun onaylanması durumunda 12 ay boyunca aylık 850 ile 1.250 lira destek sağlanacak. Destek hakkında tüm bilgiler merak edenler için haberimizde yer alıyor.

PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! Son 5 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! 6 şartı tamamlayanlar...

YILLIK 10.200-15.000 TL ARASI ÖDEME!

Her aileye 12 aylık süreç boyunca ayda 850 ila 1.250 TL ödeme aktif ediliyor. Bu tutar yıllık toplamda 10.200 TL ila 15.000 TL gibi bir rakama eşit geliyor.

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