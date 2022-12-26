PTT'den 1.100 TL ödeme yapılacak! Son 5 GÜN! e-Devlet'ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! 6 şartı tamamlayanlar...
Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri kaldığı yerden devam ediyor. Miyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor ve 1250 TL'ye kadar hesaplara yatıyor. Sosyal yardımlar belli başlı şartları taşıyan kişilere ödeniyor ve kimliği ile başvurmak gerekiyor. Peki, kimler destek ödemelerinden yararlanacak? İşte detaylar!
26.12.2022 21:52 - Son Güncelleme: 26.12.2022 21:52
Destek almak isteyen vatandaşlar işlemlerini pek çok işlemin yapıldığı e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Maddi geliri iyi olmayan vatandaşlar için Aile Bakanlığı destek ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek ödemesi için müracaat yapacakların öğrenmeleri gereken evreler sayfamızda. İşte 1.100 TL destek ödemesi hakkında detaylar...
18 yaşına basan herkes başvurabilir. PTT üzerinden 12 ay boyunca ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere aile destek ödemesi yapılıyor.