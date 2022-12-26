PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! Son 5 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! 6 şartı tamamlayanlar...

Destek almak isteyen vatandaşlar işlemlerini pek çok işlemin yapıldığı e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Maddi geliri iyi olmayan vatandaşlar için Aile Bakanlığı destek ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek ödemesi için müracaat yapacakların öğrenmeleri gereken evreler sayfamızda. İşte 1.100 TL destek ödemesi hakkında detaylar...