Göç İdaresi Başkanlığı 100 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların en az 4 yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmaları, 2021 veya 2022 KPSS'nin belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olması ve 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.