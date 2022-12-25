Fırsatçılar asgari ücret açıklanır açıklanmaz harekete geçtiler

2023 yılında uygulanacak asgari ücret net 8.506 lira olarak açıklandı. Asgari ücrete yüzde 54.7 oranında artış yapılmış oldu. Yeni ücret işçilere Şubat ayının başında ödenecek. Ancak yeni maaşlar uygulanmaya başlamadan fırsatçılar hortladı ve gece mesaileri yaparak market ve mağazalardaki etiketleri değiştirdiler.
HER YERDE VARLAR
Başta temel ihtiyaç ve gıda malzemeleri olmak üzere hemen her sektörde anında değişen etiketler vatandaşları isyan ettirdi. Hem vatandaşlar hem de market çalışanları yapılan fırsatçılığı çektikleri fotoğraf ve videolarla ifşa ederken, artışların yüzde 80'lere ulaştığı görülüyor. Sabahlara kadar mesai yapan market çalışanları ellerindeki tomarlarla etiketle görüntülendi. Marketlerde 5.5 kilogram toz deterjan 115 TL'den 146 TL'ye, 485 ml şampuan 69.50 TL'den 84.75 TL'ye, 5 LT yumuşatıcı 64.90 TL'den 84.90 TL'ye, leke giderici 59.90 TL'den 81.90 TL'ye, 72'li bulaşık deterjanı 159.90 TL'den 209.90 TL'ye yükseltildi.
BAKAN MUŞ: EN AĞIR İDARİ CEZA UYGULANACAK
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, asgari ücrete yapılan zam sonrası fiyat artışına yönelik uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Muş şunları kaydetti: "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır cezalar uygulanacaktır. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."