Fırsatçılar asgari ücret açıklanır açıklanmaz harekete geçtiler





HER YERDE VARLAR

Başta temel ihtiyaç ve gıda malzemeleri olmak üzere hemen her sektörde anında değişen etiketler vatandaşları isyan ettirdi. Hem vatandaşlar hem de market çalışanları yapılan fırsatçılığı çektikleri fotoğraf ve videolarla ifşa ederken, artışların yüzde 80'lere ulaştığı görülüyor. Sabahlara kadar mesai yapan market çalışanları ellerindeki tomarlarla etiketle görüntülendi. Marketlerde 5.5 kilogram toz deterjan 115 TL'den 146 TL'ye, 485 ml şampuan 69.50 TL'den 84.75 TL'ye, 5 LT yumuşatıcı 64.90 TL'den 84.90 TL'ye, leke giderici 59.90 TL'den 81.90 TL'ye, 72'li bulaşık deterjanı 159.90 TL'den 209.90 TL'ye yükseltildi.