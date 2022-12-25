EYT yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar: Asgari ücret zammı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"BELİRLEDİĞİMİZ ASGARİ ÜCRET RAKAMI, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU"
Dünyada yaşanan büyük sorunlar, Türkiye'ye ağır bir enflasyon olarak yansımıştır. Enflasyon ücretleri düşürür, tahrip eder, öyle bir tarafı vardır. Biz 2 yıldır bu sürecin meydana getireceği sorunları görerek çok açık bir politika izledik. Türkiye sosyal bir devlettir. Emekçileri koruyan bir yapıya sahiptir. Biz bu yaklaşımı son 2 yılda kararlılıkla sürdürdük. Enflasyon geçtiğimiz ay hız kesmeye başladı. Tahminimizce, yüzde 35 ila 40 arasında mayıs ayına gireceğiz.
Biz 8.500 rakamı açıklarken, beklentileri ölçen bilimsel bir çalışma yaptırdık ve derinlemesine gözlem ve araştırma teknikleri olan bir araştırma yaptırdık. Küçük, büyük ve orta ölçekte çalışan işletme sahiplerine, yöneticilere, sendikalara, işçilere, bir de kamuoyuna sorduk. Belirlediğimiz asgari ücret rakamı, Cumhuriyet tarihinin rekoru.
Peşin muhalefet yapmak isteyenler kendilerine gerekçe üretmekte zorlanabilir. Biz doğru yaptığımızı biliyoruz. Kaç gündür telefonlarımız susmuyor. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır, bazılarında panik yaratmıştır. 7 bin 500- 8 bin arasında beklentileri olanlar, rahatsızlık duymuşlardır.
Sendikalarımızla çalışmaya çok önem veriyoruz çünkü emeği temsil eden kuruluşlardır. Türkiye'de sendikalaşma oranı ne yazık ki çok düşük. Örgütlenmenin önünde birçok engel var. Sendikalaşmanın önünü açacak çalışmalar yapmamız gerektiğini defalarca söyledim. Bunu da teşvik edecek başka projelerimiz var. Elbette asgari ücret komisyonu 3 bileşenlidir. Çalışma Bakanlığı orada taraf değildir. Bu defa işçi temsilcimiz Türk-İş katılmadı. 9 bin olmazsa imzalamayız dediler. O da onların takdiridir.
Avrupa'daki belirtiler resesyon belirtiler gün yüzüne çıkmış durumda. Özellikle enerji krizi Avrupa'yı çok güçlü bir şekilde vuruyor. Cumhurbaşkanımız tahıl krizini çözmeseydi şimdi bir de tahıl krizi oluşacaktı. Türkiye yeni pazarlar arama konusunda çok etkin. Avrupa'yı hemen ikame edemeyebilir ama zaman içerisinde edecektir. Türkiye yeni sanayileşmeye başladığı için, en ileri teknolojiyle sanayileşiyor. Bilhassa savunma sanayiinde yaptığı yatırımlar, başka sanayilere de girdi üretiyor. Türkiye resesyondan etkilenmez demiyorum etkilenebilir ama sınırlı kalacağını düşünüyorum.
Anadolu'da çok sayıda sendikacı var. Türk-İş in tavrını da biliyoruz, 10 binden başlayıp 9 binde nokta koydular.