Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor

Vergi dilimleri bu yıl ücretli çalışılarak kazanç elde edenler ve ücret dışındaki gelirlerden kazanç elde edenler olarak iki farklı kategoride belirlendi. Senenin son aylarına gelindiğinde yıllık kazanç arttığından gelir vergisi oranı da değişiyor, çalışanlardan yapılan kesintiler maaşları azaltıyor.

BRÜT ÜCRET İÇİN NET MAAŞLAR HANGİ AYLARDA DEĞİŞİYOR?

Örneğin brüt ücreti 17 bin 500 lira olan bir çalışanın Ocak'ta eline geçen net maaş 13 bin 187 lira olup bu tutar Mart'ta 11 bin 555 liraya, Mayıs'ta 12 bin 136 liraya, Haziran'da 11 bin 401 liraya geriliyor. Aynı çalışanın Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında eline geçen tutar 11 bin 614 lira oluyor.