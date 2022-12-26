Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor

İşçi, memur, kendi adına çalışan Bağ-Kur'lu olmak üzere bütün çalışanları doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dilimlerine yönelik çalışma başlattı.
2550 LİRA CEPTE KALACAK
Mevcut uygulamada 20 bin lira brüt maaşı olan bir çalışandan yüzde 14 SGK işçi payı (2800 lira), yüzde 1 işsizlik sigorta payı 100 lira kesilirken kalan miktar gelir vergisi matrahını oluşturuyor.
Gelir vergisi matrahı bu yılın tarifesine göre 17 bin lira 32 bin liradan daha düşük bir meblağ olduğundan işçi ya da gelir sahibi mükellef birinci vergi dilimine giriyor ve gelir vergisi yüzde 15 hesaplanıyor.
Bugün itibariyle vergi dilimi kesintisi 2550 lirayı buluyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre 2550 lira çalışanın cebinde kalacak. Yeni yılda cepte kalan tutar daha da yükselecek.
OCAK'TAKİ MAAŞ TEMMUZ'DA DÜŞMEYECEK
Sabah gazetesinin haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi dilimlerine yönelik çalışma yaptığını belirterek, "Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz" eleştirilerinin ortadan kalkacağını duyurdu.