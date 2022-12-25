VGM burs sonuçları son dakika gelişmeler! VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne kadar, kaç TL 2022-2023?

Üniversite okuyan yüzbinlerce öğrenci KYK bursunun yanı sıra karşılıksız ödeme alabileceği kurum ve kuruluşlara başvuruda bulundu. Bunlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına başvurular 20 Kasım'da sona erdi. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar, kaç TL 2022-2023?
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. VGM yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Buna göre sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan VGM Ortaöğrenim burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden açıklandı.
2022-2023 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.
VGM BURSLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Yükseköğrenim Bursu:
- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)