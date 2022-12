Asgari ücret vatandaşı memnun etti: Erdoğan bizi enflasyona ezdirmedi

Aysun Kasımoğlu (34)-Esnaf: "Devletimiz, hükümetimiz vatandaşı için her zaman mücadele verdi. Geçmişteki asgari ücretin nereden nereye geldiğini görüyoruz. Devletimiz var olsun."

Ali Yiğiter ( 50)-Terzi: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı beklediğimizden daha yüksek bir rakam oldu. Gayet güzel. Devletimiz esnafını, vatandaşını bu zor dönemde darda bırakmadı. Ayrıca enflasyonunda yüzde 20'lere ineceğinin müjdesini de verdi. Daha ne olsun. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun."

İZMİR

Yücel Özdemir (59)-Emekli: "Güzel bir artış oldu. Emekli maaşlarının da aynı şekilde artacağına ve piyasadaki fiyat artışları ve zamların, Cumhurbaşkanımız önderliğinde kontrol altına alınacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz."