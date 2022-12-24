Asgari ücret vatandaşı memnun etti: Erdoğan bizi enflasyona ezdirmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile düzenlediği basın toplantısında 2023 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücreti duyurdu.
ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 LİRA
Başkan Erdoğan asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğunu açıkladı.
YILLIK ARTIŞ YÜZDE 74,43
2023 yılında brüt asgari ücret 10 bin 8, net asgari ücret 8 bin 506,80 lira olacak. Net asgari ücretteki artış oranı ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 74,43 olarak gerçekleşti.
VATANDAŞ MEMNUN
Vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımız bizi enflasyona ezdirmedi", "Bu artış milyonlarca asgari ücret çalışanına nefes aldıracak", "Başkanımız, fırsatçıların paramızı eritmesine müsaade etmez", "Devletimiz esnafını, vatandaşını bu zor dönemde darda bırakmadı" dedi. Sabah'a konuşan vatandaşlar şunları söyledi;
KAYSERİ
Selda Avcı (44) -Belediye çalışanı: "Rusya ve Ukrayna savaşı Tüm dünyayı kasıp kavurduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi. Bu olumsuzluk ekonomik olarak hepimizi vurdu. Cumhurbaşkanımız bu süreçte, daha önce asgari ücrette iyileştirme yapmıştı. 'Yılbaşında da çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' demişti, dediğini de yaptı. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. Rakam beni memnunu etti. Cumhurbaşkanımız, aldığımız paranın erimemesi için fiyatları yükselten kartellerle de mücadele edeceğini söyledi. Böylece ekonomik olarak daha rahat olacağız"