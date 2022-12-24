Asgari ücret vatandaşı memnun etti: Erdoğan bizi enflasyona ezdirmedi

KONYA

Göksel Hoyrazpınar-Tezgahtar: "Yüzde 54 artış çok iyi bir oran. Bu artış milyonlarca asgari ücretliye nefes aldıracak. Hükümetimizin açıkladığı gibi yeni yılda enflasyonda biraz düşerse aldığımız para birazda olsa cebimizde kalacak."

Ayhan Süzmeçelik (55)- Garson: "Her şeyin fiyatının arttığı bir dönemde bu maaş artışı herkese iyi gelecek. Bu artışın büyük bir kesimi tatmin ettiğini düşünüyorum."

ADANA

İbrahim Tunç (23)-Kasap: "Cumhurbaşkanımız, her zamanki gibi işçinin yanında oldu. Bizi enflasyon canavarına ezdirmedi. Fırsatçıların paramızı eritmesine müsaade etmeyeceğine inanıyorum."

Fehmi Tunç (44)-Berber: "Pandemi, savaş ve enerji krizi gibi uluslararası olumsuzlukların yaşandığı bir ortamda, dar gelirli insanları düşünerek 6 ay içinde çalışanlara yüzde 54 gibi rekor bir zam yapan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun."

Ertürk Süyüncü (24)-Market çalışanı: "Enflasyona karşı emeğin ve çalışanın yanında olan Cumhurbaşkanımıza, bizi enflasyona karşı ezdirmediği için teşekkür ediyorum."