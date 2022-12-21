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    Asgari ücrette ilk teklif 9 bin TL! Buluşmada neler konuşuldu? Kimleri, nasıl etkileyecek?

    Yeni asgari ücrette sona yaklaşıldı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, ‘Teklifimiz 9 bin lira’ dedi...

    Asgari ücrette ilk teklif 9 bin TL

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için üçüncü buluşma gerçekleşti. İşçi tarafını TÜRK-İŞ'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dünkü toplantısında ilk rakam geldi.



    3 SAATLİK BULUŞMA
    Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarından ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan istenen verilerin görüşüldüğü, 3 saate yakın süren toplantının son bölümüne katılan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Teklimiz 9 bin lira" dedi. Asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 20 gündür sürdüğünü belirten Atalay, şunları söyledi: "40 senedir açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili araştırma yapıyoruz. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785, yoksulluk sınırı 10 bin lira. TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız."



    KİMLERİ, NASIL ETKİLEYECEK?
    Belirlenecek yeni tutar sadece asgari ücretlinin maaşını artırmayacak. Yeni asgari ücretin etkisi de geniş olacak:
    Asgari ücretten yüksek kazananların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken hem de brüt üzerinden alanların vergileri azalacak.
    İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek.
    Asgari ücretle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı artacak.
    Asgari ücretlilerin rapor parası yükselirken, annelere yapılan ödemeler değişecek.
    Sosyal desteklerden daha kolay yararlanılacak.
    Primler, borçlanma tutarları artacak.

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    Haberler Ekonomi Asgari ücrette ilk teklif 9 bin TL! Buluşmada neler konuşuldu? Kimleri, nasıl etkileyecek?
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