Asgari ücrette ilk teklif 9 bin TL! Buluşmada neler konuşuldu? Kimleri, nasıl etkileyecek?





KİMLERİ, NASIL ETKİLEYECEK?

Belirlenecek yeni tutar sadece asgari ücretlinin maaşını artırmayacak. Yeni asgari ücretin etkisi de geniş olacak:

Asgari ücretten yüksek kazananların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken hem de brüt üzerinden alanların vergileri azalacak.

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek.

Asgari ücretle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı artacak.

Asgari ücretlilerin rapor parası yükselirken, annelere yapılan ödemeler değişecek.

Sosyal desteklerden daha kolay yararlanılacak.

Primler, borçlanma tutarları artacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN