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    • Ekonomi
    • 21.12.2022 01:12
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    • 21.12.2022 01:34
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    Karar Resmi Gazete'de! Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi kaldırıldı

    Son dakika haberi... 1 Ocak 2023 itibariyla, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak düzenlendi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    O alanlarda eğlence vergisi kaldırıldı

    Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı %0 olarak belirlendi.

    Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.



    Kararda şu ifadeler yer aldı:

    "2(1/12/2022 TARİHLİ VE 6584 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

    MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin; a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

    b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı, c) (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı, %0 olarak tespit edilmiştir.

    MADDE 2- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

    MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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