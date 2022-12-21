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    • Ekonomi
    • 21.12.2022 09:00
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    • 21.12.2022 09:16
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    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! MTV 2023'te ne kadar olacak? 2023 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

    Son dakika haberi... Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza yetkisini kullandığı karar Resmi Gazete'nin bugünkük sayısında yayımlandı. Peki, Motorlu taşıtlar vergisi 2023'te ne kadar olacak? MTV hesaplama 2023 nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde MTV indirim

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belirlendi.

    2023 MTV'de indirim


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


    2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.



    %50 ORANINDA İNDİRME YETKİSİNİ KULLANDI
    Başkan Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

    Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.

        2023 YILINDA HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

        Kararla birlikte 2023 yılında 1-3 yaş aralığındaki araçlara uygulanacak MTV tutarları belli oldu.

        Taşıtın değerine göre, motor gücü bin 300 cc ve altında olan araçlarda MTV tutarı en düşük 2 bin 120 lira, en yüksek 2 bin 545 lira olacak.

        Motor gücü bin 300 ile bin 600 cc arasında olan araçlarda ise en düşük 3 bin 693 lira, en yüksek 4 bin 434 lira MTV ödemesi yapılacak.

        Motor gücü bin 600 ile bin 800 cc arasındaki araçlarda, en düşük MTV tutarı 7 bin 178 lira, en yüksek 7 bin 834 lira olacak.

        Motor gücü bin 800 ile 2 bin cc arasındaki araçlardan ise en düşük 11 bin 309 lira, en yüksek 12 bin 340 lira MTV tahsil edilecek.

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            HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

            01.01.2018 SONRASI TESCİL
            0-1300 motor

            Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

            1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

            Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

            1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

            Matrahı 123.700 lira ve üstü

            1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

            1301-1600 motor

            Matrahı 70.600 liraya kadar

            1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

            1301-1600 cc

            Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

            1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

            1301-1600 cc

            Matrahı 123.700 lira ve üstü

            1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

            1601-1800 cc

            Matrahı 177.000'i aşmayanlar

            1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

            Matrahı 177.000'i aşanlar

            1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

            1801-2000 cc
            Matrahı 177 bin lira

            1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı

            Matrahı 177 bin lira ve üstü

            1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

            2001 - 2500 cc
            Matrahı 221.000 lira

            1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı

            Matrahı 221.000 lira ve üstü

            1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

            2501 - 3000 cc
            Matrahı 442.300 lira

            1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

            Matrahı 442.300 lira ve üstü

            1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

            4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

            4001 cc ve yukarısı
            Matrahı 840.700 lirayı aşmayan

            1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

            Matrahı 840.700 lirayı aşan

            1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

                01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
                4-6 yaş

                0-1300 cc

                2022 MTV: 916 Lira

                2023 MTV: 1479 Lira

                1301-1600 cc

                2022 MTV: 1715 Lira

                2023 MTV: 2769 Lira

                4-6 yaş

                1601-1800 cc

                2022 MTV: 3158 Lira

                2023 MTV: 5100 Lira

                1801-2000 cc

                2022 MTV: 4904 Lira

                2023 MTV: 7919 Lira

                7-11 yaş

                0-1300 cc

                2022 MTV: 512 Lira

                2023 MTV: 826 Lira

                1301-1600 cc

                2022 MTV: 995 Lira

                2023 MTV: 1606 Lira

                7-11 yaş

                1601-1800 cc

                2022 MTV: 1860 Lira

                2023 MTV: 3003 Lira

                1801-2000 cc

                2022 MTV: 2882 Lira

                2023 MTV: 4654 Lira

                16 yaş ve yukarısı

                0-1300 cc

                2022 MTV: 136 Lira

                2023 MTV: 219 Lira

                1301-1600 cc

                2022 MTV: 270 Lira

                2023 MTV: 436 Lira

                MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI
                100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL
                100-250 cc 4-6 yaş arası - 297 TL
                100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL
                100-250 cc 12-15 yaş arası - 135 TL

                251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL
                251-650 cc 4-6 yaş arası - 620 TL
                251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL

                MİNİBÜS
                1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı

                7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı

                16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı

                İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

                MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

                MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

                MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir.

                Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

                Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

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                Haberler Ekonomi Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! MTV 2023'te ne kadar olacak? 2023 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
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