Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! MTV 2023'te ne kadar olacak? 2023 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Motor gücü bin 300 ile bin 600 cc arasında olan araçlarda ise en düşük 3 bin 693 lira, en yüksek 4 bin 434 lira MTV ödemesi yapılacak.

Motor gücü bin 600 ile bin 800 cc arasındaki araçlarda, en düşük MTV tutarı 7 bin 178 lira, en yüksek 7 bin 834 lira olacak.